Ile Maurice: La correction démarre entre confiance et frustration

6 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

La correction du Primary School Achievement Certificate (PSAC) débute ce mardi 11 novembre sous la supervision du Mauritius Examinations Syndicate (MES). Enseignants et support teachers participent à cet exercice d'envergure nationale. Les résultats sont attendus pour le 10 décembre.

«Certains correcteurs ont déjà eu leur briefing lundi, d'autres le feront ce week-end ou lundi prochain», indique Vishal Baujeet, président de la Government Teachers' Union (GTU). Il salue le bon déroulement des examens et affirme avoir «toute confiance dans le processus».

Cependant, plusieurs enseignants expriment leur frustration de ne pas avoir été sollicités cette année. «Cela fait des années que j'agis comme Senior Marker, mais je n'ai reçu aucune convocation», déplore Mary, enseignante du public.

Vishal Baujeet rappelle que la sélection des correcteurs relève du MES, qui privilégie en général les enseignants de Grades 5 et 6. Certains auraient toutefois refusé de participer, jugeant la rémunération insuffisante. Le syndicaliste souligne enfin le rôle des support teachers, dont la participation «enrichit leur expérience professionnelle».

Lire l'article original sur L'Express.

