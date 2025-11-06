Ile Maurice: Alerte aux faux messages bancaires

Un jeune homme de 23 ans, employé comme analyste et habitant la capitale, a été victime d'une fraude électronique le dimanche 2 novembre, vers 6 h 25. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a reçu un message lui indiquant qu'une somme de Rs 2 000 avait été transférée sur son compte via le service bancaire cardless. Peu après, un individu l'a contacté par téléphone, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur et lui demandant de renvoyer la somme. Par souci d'honnêteté, le jeune homme a suivi les instructions.

Quelques instants plus tard, il a reçu d'autres messages similaires, le dernier indiquant un transfert de Rs 10 000. En consultant son compte, il a toutefois constaté qu'aucune somme n'avait été créditée. En réalité, il avait été victime d'une escroquerie : les transactions effectuées étaient bien des envois d'argent à destination de l'escroc. Malgré ses tentatives pour rappeler le numéro suspect, aucun contact n'a pu être établi. Il a ensuite alerté sa banque, qui a confirmé la fraude. Une enquête a été ouverte par la police afin d'identifier l'auteur de cette arnaque électronique.

Ces derniers mois, plusieurs cas similaires ont été signalés à travers l'île. Les autorités rappellent au public de faire preuve de prudence et de ne jamais renvoyer d'argent ni de partager des informations bancaires à la suite d'un message ou d'un appel suspect, même si celui-ci semble provenir d'une source officielle ou d'un service bancaire connu.