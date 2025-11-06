Ile Maurice: Un homme blessé et dépouillé de sa chaîne en or et d'une importante somme d'argent

Une violente agression s'est produite tôt le matin du mardi 4 novembre 2025 à Cassis. Un homme de 29 ans, habitant la localité et travaillant à son compte, a été attaqué devant le portail de sa maison par trois individus armés. Ces derniers auraient fait usage de violence avant de s'enfuir avec une chaîne en or, de l'argent liquide et la clé d'allumage de sa motocyclette. Selon les informations recueillies par la police, les faits se sont déroulés vers 7 h 30.

La victime se trouvait devant sa résidence lorsqu'une voiture de marque Mazda, se serait arrêtée à son niveau. L'un des occupants, armé d'un sabre noir, serait sorti du véhicule et aurait agressé le jeune homme en le frappant à l'épaule droite et à la main gauche. Sous la menace, l'agresseur lui aurait arraché la chaîne en or qu'il portait au cou. Ce bijou comportait un médaillon gravé des initiales «D» et «M» au dos.

Alors qu'il tentait de se réfugier à l'intérieur de sa cour, la victime aurait vu deux autres individus descendre de la même voiture et se diriger vers lui tout en le menaçant. Craignant pour sa vie, il aurait crié à l'aide. C'est à ce moment-là que des membres de sa famille seraient intervenus pour lui porter secours, ce qui aurait contraint les assaillants à remonter précipitamment dans leur véhicule et à prendre la fuite. Ce n'est qu'après l'incident que le trentenaire a constaté que la somme de Rs 45 000, qu'il avait dissimulée sous le siège de sa motocyclette de marque Aprilia, rouge et blanche, avait disparu.

Il a également remarqué que la clé d'allumage de son deux-roues manquait. Au total, la valeur des biens volés -- comprenant la chaîne en or, l'argent liquide et la clé -- est estimée à environ Rs 73 000. Blessé lors de l'agression, l'homme a été conduit à l'hôpital Dr Jeetoo, où il a reçu des soins. Un formulaire 58 a été émis pour certifier les blessures. Dans sa déposition, il a affirmé être en mesure d'identifier les agresseurs, bien que ceux-ci lui soient inconnus. Aucun témoin direct ne se serait cependant manifesté pour l'instant.

Les éléments de la Safe City ont été sollicités dans le cadre de l'enquête. Les officiers de police ont bookmarké les images de vidéosurveillance afin d'essayer de retracer la trajectoire du véhicule suspect et d'identifier les auteurs de cette agression. L'enquête se poursuit sous la supervision des enquêteurs de la police de Cassis, afin de faire la lumière sur cette violente attaque matinale qui a semé la panique dans le quartier.