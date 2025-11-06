Ile Maurice: Un individu détenu pour avoir blessé un policier

Un incident s'est produit dans l'après-midi du dimanche 2 novembre à Rivière-Sèche, lorsqu'un individu de 39 ans, déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt, a été interpellé par la police.

Selon les informations recueillies, l'homme a été aperçu aux alentours de 14 h 30 dans l'enceinte du poste de police de Rivière-Sèche. Une équipe composée d'un inspecteur et de deux officiers s'est aussitôt mobilisée pour procéder à son arrestation, en vertu d'un mandat émis dans une précédente affaire.

Au moment de la fouille corporelle, les policiers ont extrait un sabre dissimulé dans la veste du suspect. C'est à ce moment que la situation a dégénéré, l'individu aurait perdu son sangfroid et donné un coup de pied à l'un des officiers, le blessant au niveau du tibia. Il aurait également proféré des injures à l'encontre des membres des forces de l'ordre.

Égratigné au bras et souffrant de la jambe, le policier agressé a été conduit à la Mediclinic de Rivière-Sèche pour y recevoir des soins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le suspect a été placé en détention policière. Il fait désormais face à plusieurs accusations, notamment agression sur un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, possession d'une arme offensive dans un lieu public et outrage à agent de l'autorité civile. Les pièces à conviction ont été saisies et une enquête suit son cours.