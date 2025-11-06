Ile Maurice: Comment sensibiliser, protéger et responsabiliser nos enfants

Le 6 novembre marque la célébration de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, une initiative annuelle qui rassemble gouvernements, éducateurs, parents, élèves et plateformes technologiques autour d'un message fondamental : aucun apprenant ne devrait se sentir en danger, ni à l'école ni en ligne. Organisée sous l'égide de l'UNESCO, cette journée met en lumière l'impact dévastateur des actes de harcèlement, d'intimidation et d'abus numériques, qui compromettent non seulement la qualité de l'apprentissage mais aussi la santé mentale et l'égalité des chances pour tous.

Journée pour sensibiliser et agir

Chaque année, cette journée sert de rappel urgent : les formes de violence scolaire évoluent, passant de la simple moquerie en classe aux menaces via deepfakes ou doxing (forme de cyberintimidation qui utilise des informations, déclarations ou dossiers sensibles ou secrets pour le harcèlement). La digitalisation a accentué ces risques, rendant nécessaire une réponse adaptée.

La campagne de cette année insiste sur l'importance d'adopter une approche globale, intégrant politiques claires, formation du personnel, responsabilisation des élèves et systèmes efficaces de signalement et de soutien. La lutte contre le harcèlement numérique, notamment, exige une collaboration étroite avec les plateformes en ligne pour limiter les risques et protéger les jeunes.

Rôle du ministère de l'Éducation

Selon le ministère de l'Éducation, plusieurs initiatives concrètes ont été déployées pour prévenir et traiter la violence en milieu scolaire. Parmi celles-ci, la campagne de sensibilisation auprès des élèves, souvent complétée par la participation de forces de l'ordre pour des causeries éducatives, joue un rôle clé.

Des ONG interviennent également pour renforcer cette sensibilisation. La relance des intercollèges, qui vise à canaliser l'énergie des jeunes à travers des activités extrascolaires, constitue une autre mesure stratégique. Le ministre Mahend Gungapersad met d'ailleurs l'accent sur ces activités pour combattre la violence et le harcèlement, convaincu qu'elles contribuent à créer un climat scolaire plus serein.

Par ailleurs, le ministère travaille à la mise en œuvre d'une Anti-Bullying Policy et prévoit de relancer la campagne No to Violence. La révision du dispositif Student Care and Counseling Desk fait aussi partie des mesures en cours, avec la publication attendue d'un blueprint qui précisera l'ensemble de la stratégie pour un environnement scolaire plus sécurisé.

Inclusion de tous les acteurs

Pour la première fois, le ministère a organisé des ateliers de formation en partenariat avec des professionnels, mobilisant près de 10 000 participants comprenant enseignants, personnel non-enseignant, recteurs, parents et élèves. Ces formations visent à mieux préparer tous les acteurs à gérer et à prévenir des actes de harcèlement. Lors de ces sessions, des initiatives concrètes ont été présentées, telles que la création d'un espace dédié dans une école primaire du sud, qui propose un banc où un enfant victime de persécution peut s'asseoir et partager en toute sécurité ses inquiétudes au personnel scolaire.

Le ministère prévoit de multiplier ces formations afin de renforcer la sensibilisation et l'engagement de tous dans la lutte contre la violence scolaire. La collaboration avec le Bureau du procureur général est également en cours pour voir dans quelle mesure la loi peut être renforcée ou adaptée pour mieux protéger les victimes et responsabiliser les auteurs.

Soutien psychologique et accompagnement des victimes

Le soutien aux victimes constitue une priorité essentielle. Les psychologues de l'éducation, intégrés au sein du National Education Counseling Service (NECS), jouent un rôle central en offrant un accompagnement psychologique aux élèves confrontés à la violence. Ces professionnels travaillent en étroite collaboration avec des travailleurs sociaux formés pour intervenir auprès des jeunes et de leurs familles. La présence de ces équipes permet d'assurer un suivi personnalisé et de proposer des stratégies de soutien adaptées à chaque situation.

Les parents sont également impliqués dans ce processus, rencontrant souvent les professionnels pour mieux comprendre la situation de leur enfant. La collaboration entre l'école, la famille et les services spécialisés est fondamentale pour garantir que chaque victime reçoive une aide complète, à la fois éducative et psychologique.

Responsabilité collective

La lutte contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire ne peut se résumer à une journée de sensibilisation. Elle doit s'inscrire dans une démarche continue, impliquant tous les acteurs éducatifs et communautaires. La sensibilisation des enfants aux enjeux de respect et de tolérance, la formation régulière des enseignants, la responsabilisation des parents et la mise en place de politiques claires sont autant d'outils indispensables.

Les médias et la société civile ont également un rôle crucial à jouer en relayant les voix des survivants et en mettant en avant des solutions efficaces. La dénonciation et la transparence contribuent à briser le silence qui entoure souvent ces problématiques et à instaurer une culture de la responsabilité collective.

Objectif : des écoles sûres et inclusives toute l'année

L'objectif ultime de cette journée n'est pas simplement symbolique. Il s'agit d'établir, chaque jour, des écoles où le respect, la sécurité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales. Ces écoles doivent être des lieux où chaque élève apprend à respecter autrui, à défendre ses droits et à se sentir en confiance, que ce soit à l'école, dans le bus scolaire ou à travers chaque écran qu'il consulte.