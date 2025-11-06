Ile Maurice: Après des années d'attente, la Santé accélère enfin le recrutement

Le recrutement dans les hôpitaux publics, sujet épineux depuis plusieurs années, connaît enfin un tournant. Après une décennie de recrutements «au compte-gouttes», le ministère de la Santé annonce l'entrée en formation de 300 aspirants infirmiers.

Une bouffée d'air pour un système hospitalier sous pression, déclare Keshav Jhokun, Senior Adviser et responsable de communication du ministère. «Ces stagiaires seront formés et pleinement opérationnels dans trois ans. C'est un investissement à long terme. Ils intégreront ensuite les différentes structures publiques à travers le pays», explique-t-il. Un pari sur l'avenir, puisque ces nouveaux professionnels ne rejoindront les effectifs qu'à la fin du mandat gouvernemental. «Malgré cela, nous avons choisi d'aller de l'avant avec ce projet, car il était urgent d'agir», ajoute-t-il.

Le recrutement des 300 infirmiers stagiaires s'appuie sur un processus amorcé depuis plusieurs mois. «Ces jeunes avaient déjà soumis leurs candidatures. Nous aurions pu demander à la Public Service Commission (PSC) de lancer un nouvel appel, mais nous avons préféré assurer la continuité.L'ancien gouvernement avait déjà ouvert ces postes en 2024 et nous avons poursuivi sur cette base», précise Keshav Jhokun. Il insiste sur le fait que le recrutement s'est fait dans la transparence, loin de toute influence politique : «Nous savons que certains accusent les politiciens de vouloir placer leurs proches, mais ce n'est pas notre politique. Nous travaillons dans l'intérêt du service public.»

Cependant, le ministère doit faire face à certaines contraintes. Plusieurs des candidats sélectionnés ont évolué vers d'autres horizons depuis leur candidature initiale. «Comme l'appel date de plus d'un an, certains ont trouvé un emploi, d'autres sont partis à l'étranger», confie Keshav Jhokun. D'autres, encore en poste, ont sollicité un délai pour honorer leur préavis avant de rejoindre la formation. «Nous avons accepté de leur accorder trois mois. Sur les 300, environ 200 sont déjà en stage. Nous avons demandé à la PSC de relancer un nouvel appel pour compléter le groupe», souligne-t-il.

Stratégie à long terme

Parallèlement, le ministère de la Santé poursuit ses efforts pour combler les postes vacants dans les hôpitaux. Une trentaine de médecins ont été recrutés sous contrat, afin d'assurer la continuité des soins dans les établissements publics. «Plusieurs médecins titulaires ont pris des congés sans solde pour effectuer leur spécialisation à l'étranger. Leurs postes ne sont pas vacants, mais nous devons garantir le bon fonctionnement des services. Nous ne pouvons pas faire tourner les hôpitaux uniquement avec des généralistes», explique le Senior Adviser.

Une centaine de candidats ont déjà été auditionnés par la PSC et d'autres recrutements sont prévus dans les prochaines semaines. «En plus des médecins, nous prévoyons aussi des entretiens pour le recrutement d'aides-soignants. L'objectif est clair: renforcer les effectifs à tous les niveaux », ajoute-t-il. Le ministère veut accélérer les recrutements, tout en préparant une stratégie durable pour pallier la pénurie de personnel dans le secteur de la santé. «Nous essayons de faire le maximum dès cette première année. Il s'agit d'un travail de fond, à la fois pour la courte et la longue durée», indique Keshav Jhokun.

Face à la hausse constante des besoins dans les hôpitaux publics, le gouvernement entend redonner confiance aux patients et améliorer la qualité du service à travers une meilleure gestion des ressources humaines. Ce vaste plan de recrutement, amorcé dans un contexte de critiques des lenteurs administratives, se veut un signal fort : celui d'une volonté de réforme et de continuité au service du citoyen.