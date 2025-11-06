Ile Maurice: Un policier agressé à la pharmacie de l'hôpital Dr Jeetoo

Une violente agression s'est produite dans la nuit du jeudi 6 novembre 2025, aux alentours de 2 h 35, à la pharmacie de l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis.

Selon les informations recueillies, un policier en service a été pris pour cible alors qu'il tentait de maîtriser un individu armé d'une barre de métal.

Le policier, un constable affecté à l'hôpital, avait été appelé en renfort après avoir remarqué un homme se comportant de manière agressive envers le pharmacien de garde. Ce dernier, visiblement en colère, brandissait une barre métallique et proférait des menaces. Le policier est aussitôt intervenu pour tenter de calmer la situation. Mais l'homme, loin de coopérer, serait rapidement devenu hostile et violent. Selon le rapport établi, il aurait asséné un coup de poing au visage du policier avant de le menacer de lui porter un coup avec la barre de métal. Malgré les avertissements qui lui ont été donnés, l'individu aurait persisté dans son comportement agressif.

Le policier lui a alors rappelé qu'il était en train de commettre une infraction, à savoir «agression d'un agent de l'autorité civile», tout en lui notifiant ses droits constitutionnels. Cependant, l'accusé, identifié comme David, habitant Baie-du-Tombeau, n'a manifesté aucun signe de coopération. Il a continué à résister à son arrestation, allant jusqu'à déchirer la chemise de l'agent et lui donner un coup de pied, le blessant au passage. L'intervention d'un sergent de police, témoin de la scène, a permis de maîtriser le suspect, qui a été placé en état d'arrestation.

L'homme a ensuite été informé de son arrestation et remis en liberté conditionnelle après les procédures d'usage. Le policier blessé a été transporté pour recevoir des soins médicaux. Après traitement, il a obtenu trois jours de congé maladie. Une Form 58 lui a été délivrée, et une enquête policière a été ouverte pour faire la lumière sur cette agression.

À noter que la zone de la pharmacie est équipée de caméras de vidéosurveillance (CCTV), dont les enregistrements pourraient être utilisés comme éléments de preuve dans le cadre de l'enquête.