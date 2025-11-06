Mauritanie: La Cour suprême confirme la condamnation de l'ex-Président Mohamed Ould Abdel Aziz

La Mauritanie tourne une nouvelle page de son histoire politique. Mardi 4 novembre, la Cour suprême a rejeté le dernier recours de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, confirmant ainsi sa condamnation en appel à quinze ans de prison ferme pour enrichissement illicite et trafic d’influence.

Un ancien président rattrapé par la justice

L'ancien président a été reconnu coupable d'avoir abusé de son pouvoir pour amasser une immense fortune. Condamné initialement à cinq ans de prison ferme en décembre 2023, Mohamed Ould Abdel Aziz, 69 ans, avait vu sa peine alourdie en appel à quinze ans en mai 2025 pour des chefs d'accusation incluant « enrichissement illicite » et « trafic d’influence ». La Cour suprême a rendu sa décision le 4 novembre 2025, « confirmant la condamnation du sieur Mohamed Ould Abdelaziz », selon des informations rapportées notamment par Jeune Afrique.

Un précédent rare sur le continent

Cette affaire marque un tournant notable en Afrique, où les poursuites judiciaires visant d’anciens chefs d’État portent rarement sur des crimes économiques. Ould Abdel Aziz rejoint ainsi la courte liste des dirigeants poursuivis pour corruption dans l’exercice de leurs fonctions, dans un contexte continental où les questions de gouvernance et de transparence restent sensibles.

Détenu depuis janvier 2023, l’ex-président vit une chute spectaculaire, relevée par plusieurs médias panafricains dont Jeune Afrique.

Une rupture totale avec son ancien allié

Cette confirmation survient sous le mandat de son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ironiquement, ce dernier fut autrefois l'un de ses plus fidèles compagnons, partenaire lors du coup d’État qui les avait portés au pouvoir en 2008, et ancien chef d’état-major et ministre de la Défense de Ould Abdel Aziz. La rupture entre les deux hommes est désormais consommée et définitivement scellée par cette décision de justice.