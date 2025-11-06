Sénégal: Cartes d'étranger à Dakar - Les contrôles s'intensifient

6 Novembre 2025
allAfrica.com
Par Esther Dianga

Depuis une semaine, Dakar est le théâtre de contrôles renforcés sur les cartes d’étranger.

Les forces de l’ordre sénégalaises multiplient les vérifications dans plusieurs quartiers de la capitale, afin de s’assurer que chaque ressortissant étranger dispose de documents en règle. Cette opération a déjà conduit à l’interpellation de nombreux citoyens venus du Niger, du Congo, du Gabon et d’autres pays, dont les papiers n’étaient pas à jour.

Face à la situation, l’Ambassade du Gabon au Sénégal a lancé un appel à ses ressortissants. « Sur instruction de Son Excellence l’Ambassadeur, nous demandons à tous les compatriotes de se conformer aux réglementations en vigueur et de régulariser leurs documents », a déclaré M. Boukal Oumare-Backo, conseiller culturel, dans un communiqué relayé par le Mouvement des Jeunes Journalistes Gabonais au Sénégal (MJGS).

De nombreux étrangers se mobilisent désormais pour mettre à jour leurs documents, se rendant auprès des chefs de quartier, des ambassades, des mairies ou encore de la Police des étrangers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette vague de contrôles rappelle que la régularité des papiers n’est pas une option mais une obligation légale. Pour éviter sanctions et complications, les ressortissants étrangers sont invités à se mettre en règle sans attendre.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.