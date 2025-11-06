Sénégal: Cartes d'étranger à Dakar - Les contrôles s'intensifient

Depuis une semaine, Dakar est le théâtre de contrôles renforcés sur les cartes d’étranger.

Les forces de l’ordre sénégalaises multiplient les vérifications dans plusieurs quartiers de la capitale, afin de s’assurer que chaque ressortissant étranger dispose de documents en règle. Cette opération a déjà conduit à l’interpellation de nombreux citoyens venus du Niger, du Congo, du Gabon et d’autres pays, dont les papiers n’étaient pas à jour.

Face à la situation, l’Ambassade du Gabon au Sénégal a lancé un appel à ses ressortissants. « Sur instruction de Son Excellence l’Ambassadeur, nous demandons à tous les compatriotes de se conformer aux réglementations en vigueur et de régulariser leurs documents », a déclaré M. Boukal Oumare-Backo, conseiller culturel, dans un communiqué relayé par le Mouvement des Jeunes Journalistes Gabonais au Sénégal (MJGS).

De nombreux étrangers se mobilisent désormais pour mettre à jour leurs documents, se rendant auprès des chefs de quartier, des ambassades, des mairies ou encore de la Police des étrangers.

Cette vague de contrôles rappelle que la régularité des papiers n’est pas une option mais une obligation légale. Pour éviter sanctions et complications, les ressortissants étrangers sont invités à se mettre en règle sans attendre.