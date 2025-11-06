Ethiopie: Le partenariat stratégique avec la Chine stimule l'industrialisation du pays - Conseiller ministériel

Addis Ababa — Le partenariat stratégique avec la Chine joue un rôle crucial dans la promotion des efforts d'industrialisation et de modernisation de l'Éthiopie et de l'Afrique en général, a déclaré Simenew Keskis, conseiller au ministère de l'Innovation et de la Technologie.

Lors de l'ouverture d'un séminaire organisé aujourd'hui à l'Agence de presse éthiopienne sur le thème « La Chine soutient l'industrialisation de l'Afrique : promouvoir un développement vert, coordonné et durable », Simenew a souligné que l'initiative du président chinois Xi Jinping visant à soutenir l'industrialisation de l'Afrique constituait un moment charnière pour une plus grande intégration et modernisation du continent.

Le développement industriel n'est pas seulement une priorité économique pour l'Éthiopie, mais aussi un élément fondamental des aspirations de la nation à la prospérité et à l'autosuffisance, a-t-il ajouté.

« Pour nous, l'industrialisation durable est la seule voie sûre pour créer des emplois à forte valeur ajoutée et stimuler l'innovation, afin de propulser notre économie vers un statut de pays à revenu élevé. »

Selon le conseiller, l'Éthiopie a grandement bénéficié de la coopération chinoise, soulignant les investissements importants réalisés par les entreprises chinoises qui ont établi des usines et contribué de manière décisive au développement industriel du pays.

Ces investissements ont apporté des capitaux, des technologies et des compétences essentiels, créant des opportunités d'emploi et contribuant à l'industrialisation du pays, a-t-il déclaré.

Saluant l'engagement des entreprises chinoises en faveur des objectifs communs de réussite industrielle, M. Simenew a appelé davantage d'entreprises chinoises à explorer les opportunités d'investissement en Éthiopie.

Pour sa part, l'ambassadeur Jiang Feng, chef de la mission de la Chine auprès de l'UA et représentant de la Chine auprès de la CEA, a souligné les effets néfastes des actions unilatérales des grandes puissances qui se disputent les ressources industrielles mondiales, ce qui a eu un impact négatif sur l'économie africaine.

En tant que membre clé du Sud global, la Chine estime que les nations devraient définir de manière indépendante leurs plans de développement, a-t-il ajouté.

Rappelant le lancement de l'initiative « Belt and Road » en 2013, ainsi que l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, l'ambassadeur Jiang Feng a déclaré que la Chine s'était engagée à protéger les droits au développement des pays du Sud, y compris l'Afrique.

Lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin, il a noté que le président chinois Xi Jinping avait exposé une vision d'un effort conjoint entre la Chine et l'Afrique pour faire progresser une modernisation juste, équitable et inclusive, en mettant l'accent sur des principes tels que la priorité accordée aux personnes, l'acceptation de la diversité, la promotion du respect de l'environnement et la garantie de la paix et de la sécurité.

Le président Xi a également dévoilé des plans pour « dix actions de partenariat » en faveur de la modernisation, a déclaré l'ambassadeur, réaffirmant l'engagement de la Chine à collaborer avec l'Union africaine et les différents pays africains afin de mettre en oeuvre efficacement les initiatives soutenant l'industrialisation de l'Afrique.

En outre, il a réitéré le soutien de la Chine à la poursuite par l'Afrique d'une industrialisation verte, coordonnée et durable, en alignant ses efforts sur les résultats du sommet du FOCAC à Pékin.

La commissaire de l'Union africaine chargée des infrastructures et de l'énergie, Lerato Dorothy Mataboge, a souligné l'importance du soutien de la Chine à l'industrialisation de l'Afrique, en mettant l'accent sur la promotion d'un développement vert, coordonné et durable, en parfaite adéquation avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Soulignant que l'Afrique est prête à tirer parti de ses ressources abondantes, de sa population jeune et de son esprit d'innovation pour entrer dans une nouvelle ère de développement, la commissaire a insisté sur le fait que la transformation doit être verte, coordonnée et ancrée dans les réalités africaines.

Selon Mme Mataboge, l'industrialisation transcende la simple création d'usines et de machines. Elle concerne fondamentalement la dignité, l'autonomie et la prospérité collective.

Elle a également averti qu'une industrialisation sans renforcement des capacités revient à planter sans préparer le sol.

À cet égard, Mme Mataboge a salué le partenariat indéfectible de la Chine en matière de formation, de bourses, d'infrastructures et d'échanges de connaissances, qui ont considérablement renforcé les institutions africaines et autonomisé ses populations.

Elle a en outre encouragé l'élargissement des bourses et des échanges techniques axés sur les compétences professionnelles et numériques, ainsi que la promotion de partenariats public-privé incluant la formation et le transfert de technologies.

Soulignant l'importance des infrastructures numériques et de la culture numérique, M. Mataboge les a décrites comme des passerelles essentielles vers l'avenir.

Appelant à une collaboration plus étroite, en phase avec les priorités africaines en matière d'écologie, de numérique et d'industrie, le commissaire a souligné que le séminaire se concentrait à point nommé sur quatre domaines clés de la transformation industrielle : le renforcement des stratégies industrielles, la promotion des nouvelles énergies et des technologies vertes, la mise en place de systèmes de fabrication locaux résilients et le renforcement des industries numériques et des écosystèmes d'innovation.