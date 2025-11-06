Afrique: Le continent et la Chine souhaitent renforcer leurs liens en matière de développement industriel durable

Addis Ababa — L'Afrique et la Chine ont exprimé leur volonté de renforcer leurs liens dans la promotion d'une économie verte et d'un développement industriel durable.

Un séminaire de haut niveau sur le thème « La Chine soutient l'industrialisation de l'Afrique : promouvoir un développement vert, coordonné et durable » se tient aujourd'hui à Addis-Abeba, à l'ENA, réunissant des hauts fonctionnaires et des experts pour discuter du renforcement de la coopération sino-africaine.

Le séminaire a été marqué par les discours liminaires de représentants du gouvernement chinois, de responsables de l'Union africaine, d'entités des Nations unies et de grands groupes de réflexion des deux continents.

Les discussions ont porté sur des domaines essentiels pour la transformation industrielle de l'Afrique, notamment la coopération en matière de stratégie de développement, les nouvelles initiatives énergétiques, les industries intensives et le progrès de l'économie numérique.

L'ambassadeur Jiang Feng, chef de la mission chinoise auprès de l'Union africaine et représentant auprès de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a prononcé un discours aux côtés de Mme Lerato Dorothy Mataboge, commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de la Commission de l'Union africaine, ainsi que de responsables éthiopiens.

Le programme a mis en avant des approches collaboratives en matière d'industrialisation durable, en mettant l'accent sur des voies de développement respectueuses de l'environnement qui s'alignent à la fois sur l'expertise chinoise et les priorités africaines en matière de développement.

Les participants ont exploré les possibilités de renforcer les partenariats dans les domaines du transfert de technologies vertes, du développement des infrastructures et des initiatives de renforcement des capacités à travers le continent.

Le séminaire reflète les efforts continus visant à approfondir la coopération sino-africaine dans le cadre de l'initiative « Belt and Road » et du Forum sur la coopération sino-africaine, en mettant particulièrement l'accent sur les objectifs de développement durable et les pratiques industrielles respectueuses du climat.