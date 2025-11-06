Afrique: Sénégal - «On n'a jamais vu une dette cachée de cette importance» sur le continent, constate le FMI

6 Novembre 2025
Radio France Internationale

« On n'a jamais vu une dette cachée de cette importance » en Afrique, affirme Edward Gemayel. Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal s'est exprimé, jeudi 6 novembre, à l'issue d'une visite de deux semaines pour discuter de la reprise d'un programme de prêt de l'institution internationale. Cette importance explique, selon lui, que les discussions doivent se poursuivre et n'aient pu aboutir, jusqu'à présent, à la conclusion d'un nouveau prêt attendu par le Sénégal.

« Le cas du Sénégal, avec une dette cachée de cette importance, » est inédit, a reconnu auprès de RFI, Edward Gemayel, le chef de mission du FMI à Dakar. Et c'est « ce qui complique les choses », dit-t-il. Une façon de justifier que les discussions entamées en août dernier avec le Sénégal prennent du temps et vont devoir se poursuivre à distance dès la semaine prochaine, assure le FMI, qui se dit « engagé » à aboutir à un nouvel accord de prêt « rapidement ».

Parmi les conditions préalables : la mise en place de mesures dites « correctrices » pour éviter qu'une telle dissimulation ne puisse se reproduire. La centralisation des fonctions de gestion de la dette au sein d'un seul ministère est un exemple parmi d'autres. Le FMI attend que le Sénégal mette en place cette mesure, tout comme la publication des résultats de l'audit des arriérés.

Du côté du FMI, c'est l'analyse de la viabilité de la dette qui peine à être finalisée. Une étape cruciale - réalisée avec la Banque mondiale - pour statuer si la dette du Sénégal est soutenable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En dépit de l'absence d'accord ce 6 novembre, le FMI se veut rassurant. « Il est rare qu'un nouvel accord soit finalisé après une première visite », assure Edward Gemayel, selon lequel le prochain round de négociations pourrait se terminer en quelques semaines, même s'il ne veut s'engager sur aucune date.

Du côté du Sénégal, la non-conclusion d'un nouvel accord avec le FMI est une mauvaise nouvelle. Elle risque de prolonger et d'aggraver la situation financière du Sénégal, dont la note s'est déjà vue dégradée à trois reprises en un an, « au vu de l'augmentation des risques concernant la trajectoire d'endettement et la situation budgétaire préoccupante du pays », selon l'agence de notation Moody's.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.