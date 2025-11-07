Sénégal: Les députés entament l'examen du projet de loi de finances 2026

Dakar — La commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a entamé, ce jeudi, les travaux pour l'examen du projet de la loi de finances 2026, au cours duquel les différents ministères vont durant deux semaines passer défendre leur budget pour l'exercice 2026, a appris l'APS de source officielle.

"C'est ainsi que du 6 au 21 novembre, l'ensemble des ministres accompagnés de leurs équipes, passeront devant la commission des Finances élargie afin de défendre les projets de budget allouées à leur département", rapporte le calendrier publié sur la page officielle de l'Assemblée nationale.

Les travaux en commission ont démarré jeudi matin par les exposés du ministre des Finances et du Budget et de son collègue de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Cette rencontre avec les députés va notamment porter sur l'examen des recettes et de la dette publique.

Le ministre des Forces armées va passer devant la commission dans l'après-midi à 17 heures.

La deuxième journée sera consacrée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui sera suivi du ministère de la Communication, des télécommunications et du Numérique.

"Après les travaux de ladite Commission, les séances plénières, dont le calendrier sera fixé ultérieurement, suivront", mentionne la même source.