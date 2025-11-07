Sénégal: Contre le Brésil et le Kenya, Pape Thiaw veut peaufiner son système avant la CAN

Dakar — Les prochaines rencontres amicales que le Sénégal va disputer contre le Brésil et le Kenya vont être utilisées principalement pour préparer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et peaufiner les systèmes de jeu des Lions, a déclaré, jeudi, à Dakar, le sélectionneur des Lions du football, Pape Thiaw.

"Nous avons déjà affronté les Brésiliens à deux reprises, avec un nul et une victoire. Le Brésil n'est plus à présenter, mais c'est un bon adversaire pour tester notre équipe, corriger et rectifier [des choses] avant la CAN, qui nous tient à coeur. Nous voulons partir prêts pour aller chercher le titre", a-t-il soutenu.

Le technicien animait une conférence de presse portant sur la publication de la liste des joueurs retenus pour affronter le Brésil à Londres (15 novembre) et le Kenya en Turquie (18 novembre).

Selon le technicien sénégalais, la rencontre face au Brésil constitue surtout un match de prestige.

Le Sénégal avait battu le Brésil, 4-2, en match amical international joué le 20 juin 2023 à Lisbonne, au Portugal, grâce notamment à un doublé de Sadio Mané, devenant ainsi le troisième pays africain à battre la Seleção après le Cameroun et le Maroc.

Les Lions sont également devenus, avec cette victoire, la première équipe africaine à infliger un score aussi lourd à la formation auriverde, quintuple championne du monde.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en amical le 10 octobre 2019 à Singapour, une rencontre soldée par un match nul (1-1), avec un but de Sadio Mané.

L'équipe nationale du Sénégal va affronter celle du Kenya, le 18 novembre, trois jours après avoir joué le Brésil, une rencontre amicale qui offre aux Lions l'opportunité de se frotter à un potentiel adversaire lors de la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

"Nous connaissons les qualités du Kenya, c'est une équipe que nous pourrons rencontrer à la CAN. Ces matchs amicaux nous permettront de corriger et de mettre en place nos schémas. Souvent, ce n'est pas l'adversaire qui compte, mais ce que nous voulons construire", a déclaré Thiaw.

Le sélectionneur a également rappelé l'importance de chaque rencontre au regard du classement FIFA.

"Tous les matchs comptent. Nous voulons garder notre record d'invincibilité face aux grandes équipes", a-t-il ajouté.

Le Sénégal, avec 26 matchs sans défaite, détient actuellement la plus longue série d'invincibilité du football mondial, devant l'Afrique du Sud (24 matchs) et l'Espagne (25 matchs).

Pape Thiaw a par ailleurs fait part de son souhait de la sélection disputer un dernier match à Dakar avant son départ pour la CAN.