Congo-Kinshasa: Amnesty International alerte sur les violations des droits humains à Kolwezi

En séjour à Kinshasa, une délégation de l'ONG Amnesty International accuse les entreprises minières de violations de divers droits humains à Kolwezi, dans la province du Lualaba.

A l'issue d'une audience avec le ministre des Droits humains, jeudi 6 novembre, l'un des membres de cette délégation a évoqué des cas d'expropriations, de délocalisations abusives et de violations répétées des droits fondamentaux des populations locales, dans le cadre des activités d'exploitation minière.

Devant la presse, Donat Kambola a salué la décision du ministre Samuel Mbemba de créer une commission d'enquête qui se rendra, dans quelques jours, à Kolwezi pour évaluer la situation sur le terrain et proposer des mesures correctives.

Des sources proches du ministère des Droits humains rapportent que cette initiative marque une première réponse concrète des autorités face aux violations dénoncées, et qu'elle pourrait ouvrir la voie à une plus grande redevabilité des entreprises minières.