Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Damana Pickas devant la justice pour atteinte à l'ordre public

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a annoncé, ce jeudi 6 novembre 2025, l'ouverture d'une information judiciaire visant Damana Adia, alias « Pickas » ou « Pickass », 2e Vice-Président du Conseil Stratégique et Politique (CSP) du Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI).

L'opposant a été conduit à la Section antiterroriste après son audition par les agents de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), en présence de son avocate, Maître Roselyne Aka-Seripka.

Selon le communiqué officiel, Damana Pickas a été placé sous mandat de dépôt pour une série d'infractions jugées « extrêmement graves ». Les faits retenus à son encontre couvrent un large spectre : actes terroristes, assassinat, atteinte aux opérations électorales, outrage et voies de fait contre un bureau de vote, participation à une manifestation interdite, mouvement insurrectionnel, attroupement armé, destructions volontaires de biens publics et privés ou encore incendies volontaires.

Le Procureur évoque également des accusations d'apologie de crimes graves, de vol en réunion avec port d'armes, de violences ayant entraîné des blessures, ainsi que de complot contre l'autorité de l'État et d'organisation d'une bande armée. Damana Pickas est en outre poursuivi pour détention illégale d'armes de première et sixième catégories.

Le communiqué précise que ces faits sont réprimés par plusieurs dispositions législatives, notamment la Loi n°98-749 du 23 décembre 1998 relative aux armes et explosifs, ainsi que les lois successives encadrant la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire, modifiées jusqu'en 2024. De nombreux articles du Code pénal complètent ce cadre répressif.

Avec cette mise en accusation particulièrement lourde, l'affaire Damana Pickas ouvre une nouvelle étape judiciaire dans un contexte politique encore marqué par les tensions post-électorales. Le Procureur assure que les investigations se poursuivent afin d'établir l'ensemble des responsabilités.

Le document est signé à Abidjan le 6 novembre 2025 par le Procureur de la République.