Burkina Faso: Vol de cables au Stade du 4-août - Quand l'irresponsabilité le dispute à l'inconscience

C'était la grosse actualité du week-end dernier; tant l'affaire a fait le tour des réseaux sociaux. Même moi, Fou, j'ai pu m'en apercevoir. Il s'agit du vol de câbles électriques au Stade du 4-Août.

Cet acte hautement répréhensible serait l'oeuvre de techniciens qui auraient été eux-mêmes chargés de l'installation de ce dispositif dans le cadre des travaux de rénovation de l'infrastructure sportive. En tout cas, dans la vidéo devenue virale sur la toile, on voit trois individus, interpellés par les agents de la Brigade Laabal, expliquer dans les moindres détails, comment ils ont procédé pour dérober ces câbles.

Celui qui est présenté comme le «cerveau de l'opération», est passé aux aveux : il a confié avoir enlevé les câbles dans l'intention de s'en servir à son domicile. Mais qu'après avoir constaté que ceux-ci n'étaient pas compatibles, il les aurait vendus contre la modique somme de 12 000 F CFA.

Je suis abasourdi! Ainsi donc, pour son intérêt personnel, et surtout pour une somme si insignifiante, ce technicien, qui est pourtant payé pour le travail qui lui est officiellement assigné, a quand bien même pris le risque de compromettre tout un système essentiel pour le bon fonctionnement de notre joyau que nous avons rénové au prix d'énormes sacrifices. En effet, j'ai compris des explications d'autres techniciens, que les câbles volés permettaient au suppresseur de prendre le relais en cas de coupure d'eau dans le circuit. Et l'acte posé a eu des conséquences immédiates.

En effet, ce forfait a entraîné une coupure d'eau dans les toilettes, et au pire moment : pendant le match entre le Niger et le Congo Brazzaville que notre pays accueillait avec fierté et dans un esprit de solidarité avec un pays voisin, le Niger. Ces «techniciens voleurs» en étaient-ils seulement conscients? C'est à croire que tout ce qui leur occupait l'esprit, c'était l'unique profit éphémère qu'ils pouvaient en tirer. Peu importent les conséquences que leur irresponsabilité allait causer.

Réprimer sans état d'âme tous les saboteurs de l'effort national

Ces comportements inciviques sont fortement répréhensibles, d'autant plus qu'ils constituent des actes de sabotage qui viennent mettre en péril tous les efforts incommensurables qui ont été fournis pour rebâtir ce stade conformément aux normes de la Confédération africaine de football (CAF), l'instance dirigeante du football africain qui, on le sait, ne transige pas sur ces questions.

Par ailleurs, ces comportements dénotent à suffisance, du niveau de dégradation morale et civique de bien de nos compatriotes qui, en dépit des slogans creux de patriotisme clamés à toutes occasions, sont loin d'être des exemples. En tout état de cause, il est d'une impérieuse nécessité de réprimer, sans état d'âme, tous les saboteurs de l'effort national qui oeuvrent contre la vision d'un Burkina nouveau, intègre et prospère. Heureux déjà que ces trois bandits aient été interpellés et soumis à des travaux d'intérêt général.

Vivement que leur amère expérience serve de leçons à tous ceux qui n'ont toujours pas compris que le bien commun n'est pas un legs familial et qu'il ne saurait être utilisé à des fins personnelles.