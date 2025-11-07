Ile Maurice: Emmanuel Macron attendu au pays les 20 et 21 novembre

L'ambassade de France à Maurice a confirmé que la visite officielle du président français Emmanuel Macron se tiendra les 20 et 21 novembre, et non les 21 et 22 comme indiqué dans certains articles.

Le chef de l'État arrivera en début d'après-midi le 20 novembre et repartira vers midi le lendemain, avant de poursuivre sa route vers Johannesburg pour le sommet du G20, dans le cadre de sa tournée africaine qui inclura également une étape au Gabon.

Emmanuel Macron rencontrera le Premier ministre, Navin Ramgoolam, pour un entretien bilatéral axé sur la coopération régionale au sein de la Commission de l'océan Indien, les relations économiques entre Maurice et la France, ainsi que la question sensible de l'île Tromelin, administrée conjointement depuis l'accord signé en 2010. Le Premier ministre avait déjà abordé ce sujet avec le président français lors de sa visite à Paris en juin dernier, évoquant alors «beaucoup d'avancées» dans le dossier.

Cette visite présidentielle revêt une forte portée symbolique et politique. Elle témoigne du renforcement des relations francomauriciennes, fondées sur la confiance, la coopération et une vision commune du développement dans l'océan Indien. L'ambassade de France à Maurice n'a pas encore communiqué le programme officiel, mais une rencontre avec la presse locale est prévue dans les prochains jours. L'ambassadeur de France, Frédéric Bontems, tiendra une séance de question-sréponses avec les journalistes pour détailler les grandes lignes de la visite.

Parmi les principaux thèmes à l'ordre du jour figureront la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables en coopération avec La Réunion, la protection de l'environnement et des océans, la lutte contre le changement climatique, la sécurité maritime, l'essor de l'économie bleue et le renforcement de la coopération régionale, notamment à la lumière de la situation à Madagascar.

Fidèle à la tradition de ses déplacements à l'étranger, Emmanuel Macron devrait également rencontrer la communauté française de Maurice avant son départ. Pour rappel, son déplacement initialement prévu les 24 et 25 avril derniers avait été annulé en raison des obsèques du pape François. Il devait alors inaugurer la nouvelle ambassade de France à Telfair et donner le coup d'envoi de la deuxième Commission mixte Maurice- Réunion, un événement qui a tout de même eu lieu et s'est soldé par la signature de six protocoles d'accord.