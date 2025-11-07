Nigeria: Le président américain Donald Trump renouvelle ses menaces d'intervention militaire

Alors que le Nigeria a réintégré la liste américaine des « pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse » dont il était sorti en 2021, Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris violemment à Abuja, mercredi 5 novembre. Dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social, le président américain a réitéré ses menaces d'y intervenir militairement si le gouvernement n'agit pas rapidement pour prévenir les attaques des islamistes qui cibleraient principalement les chrétiens, selon le narratif américain.

Les mots sont toujours aussi durs. Dans une allocution filmée publiée sur son réseau Truth Social mercredi 5 novembre, Donald Trump réitère, cette fois de vive voix, ses attaques à l'encontre du gouvernement nigérian, le menaçant d'une intervention militaire « rapide, féroce et précise » pour éliminer les terroristes qui ciblent - en toute impunité selon lui - les chrétiens du Nigeria.

« Agissez vite, avant qu'il ne soit trop tard ! », lance-t-il. Et le président américain d'ajouter : « Si le gouvernement nigérian continue de laisser assassiner les chrétiens, les États-Unis vont immédiatement couper leurs aides au Nigeria. Et nous allons faire des choses au Nigeria qui ne vont vraiment pas faire plaisir aux Nigérians. Nous pourrions aller dans ce pays déshonoré pour totalement éliminer les terroristes qui commettent ces atrocités. J'ai donné des instructions à notre ministère de la Guerre. »

De son côté, le New York Times a révélé que des instructions ont bel et bien été transmises au Commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom), qui a élaboré trois scénario d'intervention : un « léger », centré sur l'échange d'informations et l'appui aux troupes nigérianes, un « medium », impliquant des attaques ciblées conduites par des drones armés, et un « lourd », consistant en un déploiement d'avions de chasse et de bombardiers longue portée dans le golfe de Guinée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette escalade, les autorités nigérianes se montrent, elles, très prudentes et limitent leur communication au strict minimum, l'embarras d'Abuja étant d'autant plus grand que le pays n'a plus aucun ambassadeur en poste à Washington depuis 2023, ce qui complique grandement les prises de contact diplomatiques. Reste que quelques voix se sont élevées malgré tout pour dénoncer des prises de positions américaines basées sur des données extrêmement contestables, alors que la Cédéao a dénoncé « des allégations fausses et dangereuses » et rappelé dans un communiqué que ces attaques terroristes prennent pour cibles « des civils innocents de toutes confessions religieuses ».

Un intérêt pour le Nigeria guidé par la politique intérieure

Ces allégations de Donald Trump font également écho à ses déclarations récurrentes concernant une supposée persécution de la minorité blanche en Afrique du Sud. Mercredi 5 novembre toujours, ce dernier a d'ailleurs de nouveau attaqué Pretoria en marge de l'America Business Forum, alors que le pays accueille le G20 les 22 et 23 novembre prochains : « Regardez ce qu'il se passe en Afrique du Sud : je ne vais même pas assister au G20 qui se tient là bas. De toute façon, l'Afrique du Sud ne devrait même pas être dans ce groupe. »

Alors que le président américain est en difficulté aux États-Unis, entre le « shutdown » qui se prolonge et une série de victoires électorales pour les démocrates - à New York, dans le New Jersey et en Virginie -, des observateurs américains soulignent que sa politique africaine et son récent intérêt pour le Nigeria semblent avant tout guidés, eux aussi, par la politique intérieure, avec en ligne de mire la défense des Blancs ou des chrétiens dans le monde et la promotion de l'agenda « America First ».