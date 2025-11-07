Guinée: Le pays obtient sa première notation souveraine « B+ » par S&P

La République de Guinée a franchi une étape historique en obtenant, en septembre 2025, sa première notation souveraine « B+ » avec perspective stable attribuée par l'agence internationale Standard & Poor's (S&P). Selon un communiqué de presse, cette décision consacre les efforts de réformes, la solidité des fondamentaux macroéconomiques et le potentiel de croissance porté par le projet intégré Simandou.

Selon S&P, la Guinée présente des perspectives de croissance fortes, principalement tirées par le secteur minier. Le projet de minerai de fer de Simandou devrait propulser la croissance du PIB à une moyenne proche de 10 % entre 2026 et 2028. La discipline budgétaire accrue, la révision à la hausse du PIB nominal de 2024 (+50 %), et un déficit public projeté sous les 3 % du PIB sur la période 2025-2028 renforcent la crédibilité du pays sur les marchés financiers internationaux.

«Cette notation inaugurale place la Guinée « au-dessus de la moyenne continentale », en faisant la troisième économie la mieux notée en Afrique de l'Ouest. Elle envoie un signal fort aux investisseurs internationaux, facilitant l'accès du pays aux financements essentiels pour ses projets stratégiques », renseigne le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Commission économique pour l'Afrique (Cea) s'est fortement impliquée dans ce processus, en accompagnant la Guinée dans la réalisation de l'étude de faisabilité de la notation souveraine, la préparation des données macroéconomiques et institutionnelles, ainsi que la sensibilisation des parties prenantes nationales.

Parallèlement, la Cea a soutenu l'élaboration du projet de loi portant modalités d'exercice et de supervision de l'activité de notation de crédit en République de Guinée. Ce texte, élaboré en concertation avec les parties prenantes nationales, vise à instaurer un cadre juridique robuste et transparent pour l'agrément, la supervision et la responsabilité des agences de notation opérant en Guinée, conformément aux meilleures pratiques internationales et aux standards de l'Ohada. Ce qui constitue une étape importante dans l'établissement d'un cadre de gestion du risque souverain.

La Cea réaffirme son engagement à accompagner la Guinée et les autres pays africains dans la mobilisation de financements innovants, le renforcement de la gouvernance financière et la promotion d'un développement inclusif et durable.