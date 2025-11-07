Afrique Centrale: Est de la RDC - Le comité conjoint de surveillance se réunit sur fond d'accusations mutuelles entre Kinshasa et Kigali

7 Novembre 2025
Radio France Internationale

Les délégués congolais et rwandais doivent se retrouver ce vendredi à Washington. Une rencontre organisée dans le cadre du Comité conjoint de surveillance, le mécanisme chargé d'assurer le suivi de l'accord signé le 27 juin dernier, sous les auspices des États-Unis. Ce mécanisme a pour mission de recevoir les plaintes des deux parties, d'examiner les accusations de violations et de tenter de résoudre les différends, et ce alors qu'une partie du territoire de l'est congolais est toujours sous le contrôle de l'AFC/M23, soutenue par le Rwanda.

Cette réunion intervient dans un contexte d'accusations mutuelles persistantes entre Kinshasa et Kigali. Le Rwanda accuse la RDC d'avoir engagé de nouveaux mercenaires, notamment des Colombiens. Kigali évoque aussi la présence de l'armée burundaise dans l'Est de la RDC, estimant à 14 000 le nombre de ses hommes sur le sol congolais. Ce chiffre est avancé par le ministre rwandais des Affaires étrangères.

Autre sujet de tension : les FDLR. Le Rwanda dit avoir pris note de l'appel lancé par l'armée congolaise, invitant ces combattants hutus rwandais à déposer les armes et à se rendre. Mais Kigali dit attendre des actes concrets, notamment leur neutralisation. Le gouvernement rwandais accuse même Kinshasa de mobiliser des FDLR basés en Europe pour déstabiliser le Rwanda. Des accusations que Kinshasa dément.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'armée congolaise a lancé, il y a une semaine à Walikale une campagne de sensibilisation à la reddition volontaire des FDLR. Une délégation du haut commandement des FARDC est sur place pour coordonner l'opération.

Enfin, Kinshasa accuse à son tour Kigali d'avoir toujours ses militaires en territoire congolais et de soutenir activement l'AFC/M23. C'est, selon les autorités congolaises, la raison pour laquelle l'accord sur le cadre régional économique n'a pas été signé et c'est dans ce contexte que doit se tenir la réunion du comité conjoint chargé de la surveillance de l'accord du 27 juin.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.