Tanzanie: Violences post-électorales - Les corps de nombreuses victimes de la répression restent introuvables

7 Novembre 2025
Radio France Internationale

De nombreuses familles affirment n'avoir toujours pas réussi à retrouver les dépouilles de leurs proches disparus lors des affrontements qui ont eu lieu à l'occasion des législatives et de la présidentielle du 29 octobre en Tanzanie. RFI a recueilli le témoignage d'une jeune femme de Dar es Salaam dont le compagnon a été tué par balle le jour du vote.

En Tanzanie, les violences électorales survenues à l'occasion des élections législatives et présidentielle du 29 octobre continuent de hanter les esprits. Si l'opposition affirme que la répression a fait près de 2 000 morts - un chiffre impossible à confirmer de source indépendante à ce stade -, des centaines de familles affirment, de leur côté, n'avoir toujours pas retrouvé les corps de leurs proches disparus. À Dar es Salaam, c'est par exemple le cas de cette jeune femme dont le compagnon a été tué d'une balle à l'estomac le jour du vote et dont la dépouille reste, depuis, introuvable.

À l'hôpital, celle-ci espérait pourtant encore pouvoir lui offrir une sépulture digne. « On m'a dit que son corps avait été transféré à la morgue. J'ai alors ressenti une forme de soulagement car je me suis dit qu'au moins, il serait conservé, confie celle-ci sous le sceau de l'anonymat. Mais le lendemain, on nous a interdit de sortir à cause du couvre-feu et quand son frère a enfin pu y aller, on lui a dit que la dépouille ne s'y trouvait pas », reprend-t-elle. Un cauchemar qui ne faisait alors que débuter car, depuis, toute la famille cherche en vain le corps du jeune homme...

« L'armée nous a dit que certains corps avaient été enterrés par le gouvernement »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que les ONG évoquent des disparitions forcées et un climat de peur qui empêche les proches des victimes de réclamer justice, l'armée est, quant à elle, soupçonnée d'avoir enterré des corps sans les identifier afin d'effacer les traces d'exactions. « L'armée nous a dit que certains corps avaient été enterrés par le gouvernement, que ce n'était pas la peine de chercher. Alors on s'est réunis pour prier pour lui. On a l'impression qu'il a été enterré comme un animal, sans être lavé, couvert de sang. C'est terrible ! », ajoute encore la jeune femme pour qui le deuil reste impossible, comme pour beaucoup de familles tanzaniennes après les violences électorales.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.