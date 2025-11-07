Tchad: Blessé lors de la chute d'El-Fasher au Soudan, le frère de l'opposant Yaya Dillo rapatrié à Ndjamena

7 Novembre 2025
Radio France Internationale

Au Tchad, Ousmane Dillo est bien de retour à Ndjamena. Le frère de l'opposant Yaya Dillo, tué en février 2024 dans des conditions contestées, était parti combattre au Soudan contre les Forces de soutien rapide. Blessé lors des combats à El-Fasher, il a été rapatrié dans la capitale tchadienne par des membres de sa famille.

Ousmane Dillo est bien arrivé à Ndjamena mercredi, selon un membre de sa famille. Deux semaines plus tôt, il était encore à El-Fasher, au Darfour, avec des groupes de combattants alliés à l'armée soudanaise.

Selon nos informations, Ousmane Dillo a été blessé par balle aux jambes et à la main au cours des attaques menées par les FSR qui ont abouti à la chute de la ville le 26 octobre. Pris en charge par des membres de sa famille, la communauté zaghawa étant installée à cheval sur les deux pays, il a été conduit jusqu'à la capitale. Il est désormais en soin et au repos dans une propriété de la ville, ses jours ne sont pas en danger.

Selon un de ses cousins, les services de l'État ne sont pas intervenus, Ousmane Dillo est rentré de son plein gré et ne craint rien à Ndjamena.

Pour plusieurs spécialistes, il est toutefois impossible que ce transfert ait pu avoir lieu sans l'aval du président Mahamat Idriss Deby.

Cousin du chef de l'État, mais adversaire farouche, Ousmane Dillo a saisi l'ONU et déposé plainte en France suite à la mort de son frère Yaya Dillo dans l'assaut contre le siège du parti PSF le 28 février 2024 à Ndjamena.

