Afrique du Sud: La justice juge illégales les pratiques de l'organisation nationaliste «Opération Dudula»

En Afrique du Sud, l'organisation nationaliste « Opération Dudula », adepte des blocages d'hôpitaux aux ressortissants étrangers, vient d'être condamnée pour pratique illégale par la Haute cour de Johannesburg. Créée il y a cinq ans, cette organisation très controversée et jugée xénophobe dit défendre les intérêts des sud-africains, mais bafoue les principes de la Constitution en faisant de la nationalité son obsession.

« Opération Dudula » écrit en rouge, le dessin de deux fusils d'assaut qui se croisent, et des membres habillés en treillis : voilà le décor de la conférence de presse. La présidente de cette organisation nationaliste, Zandile Dabula, dénonce la décision du tribunal.

« Nous demandons aux membres d'"Opération Dudula" de respecter cette décision, au moins pour l'instant, le temps que notre équipe juridique s'occupe de la procédure d'appel. En revanche, si des citoyens ordinaires continuent d'agir sur le terrain, devant des établissements publics, ce n'est pas de ma responsabilité », a-t-elle affirmé.

L'une des actions signature de cette organisation est de vérifier chaque passeport à l'entrée des hôpitaux pour empêcher les étrangers d'entrer, alors que la Constitution sud-africaine garantit l'accès aux soins pour toutes et tous. Une situation très préoccupante pour le personnel médical de cette clinique de Johannesburg.

Le mouvement affiche ses ambitions électorales

« Beaucoup d'enfants malades se retrouvent bloqués à l'entrée de plusieurs hôpitaux, c'est dévastateur parce que nous, on se sent alors impuissant », témoigne un soignant.

C'est cette pratique extrême que la Haute cour juge désormais illégale. Asenati Tukela, avocat des différentes organisations à l'origine de la plainte, se félicite de cette décision. « Nous venons d'une époque où les gens étaient discriminés en raison de la couleur de leur peau. Et c'est exactement ce que fait l'"Opération Dudula" en menant une guerre organisée contre certains membres de la société en fonction de leur nationalité, pour les priver de leurs droits constitutionnels. C'est tout simplement une remise en question de la longue et difficile lutte contre l'Apartheid », lance l'avocat.

Mais cette condamnation n'arrête pas le projet idéologique de « l'Opération Dudula », qui en a profité pour officialiser ses ambitions politiques pour les municipales de 2026.