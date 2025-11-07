Cote d'Ivoire: Le PPA-CI de Laurent Gbagbo ne participera pas aux législatives du 27 décembre

7 Novembre 2025
Radio France Internationale

La décision a été prise à l'issue d'un comité central de la formation qui s'est déroulé dans la soirée de ce jeudi 6 novembre. Elle intervient à la suite de la présidentielle du 25 octobre pour laquelle la candidature de Laurent Gbagbo a été invalidée, ce qui a conduit le PPA-CI à vouloir organiser des marches qui se sont soldées par des arrestations. Un contexte « délétère », estime le parti, qui l'incite aujourd'hui à retrouver la posture du boycott.

Alors que le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo - dont la candidature à la présidentielle du 25 octobre dernier a été invalidée - continue de contester les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin et affirme, dans cette logique, « ne point [en] reconnaître les résultats », le parti indique aussi qu'il ne participera pas aux prochaines élections législatives prévues le 27 décembre.

« Les conditions d'élections crédibles ne sont pas réunies », peut-on lire dans un communiqué publié par le PPA-CI dans la soirée du jeudi 6 novembre, à l'issue d'un comité central de la formation au cours duquel la décision a été prise. Autre raison invoquée : « L'environnement socio-politique délétère [qui] ne s'y prête pas (répression, persécutions, harcèlement judiciaire) ».

Vifs débats

La question de la participation aux législatives a toutefois suscité de vifs débats au cours de la réunion, selon un participant. Un autre cadre du parti explique, lui, que cette décision vise à être en phase avec les militants de base qui ont été consultés : « On sort tout juste du boycott de la présidentielle, les militants ne sont pas motivés pour aller voter », confie cette source.

Grâce à un jeu d'alliances avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le parti de Laurent Gbagbo avait obtenu 18 sièges aux élections législatives de 2021. Cette fois-ci, contrairement au PPA-CI, le PDCI-RDA de Tidjane Thiam - son allié au sein du Front commun - a lui décidé d'aller aux urnes le mois prochain.

