Madagascar: La justice ordonne le placement du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga en détention

Le milliardaire malgache Mamy Ravatomanga, proche de l'ex-président Andry Rajoelina, a comparu jeudi 6 novembre devant la Cour de district de Port-Louis, à Maurice. Accusé de blanchiment d'argent et d'entente délictueuse, il lui est reproché d'avoir transféré frauduleusement des dizaines de millions d'euros de Madagascar vers l'île Maurice. Arrêté fin octobre mais hospitalisé pour des problèmes cardiaques, l'homme d'affaires a vu sa demande de libération sous caution rejetée. La Cour a ordonné son incarcération, mais Mamy Ravatomanga a dû être transféré vers un hôpital.

La Cour de district de Port-Louis a retenu des charges provisoires de « blanchiment d'argent » et d'« entente délictueuse », et a ordonné le placement immédiat de Mamy Ravatomanga en cellule. Interpellé le 24 octobre, l'homme d'affaires malgache séjournait en clinique privée depuis le 18 octobre pour des problèmes cardiaques.

La Commission des crimes financiers s'oppose à sa libération sous caution et invoque un risque de manipulation de preuves, d'intimidation de témoins et de fuite du territoire. La défense dénonce une arrestation irrégulière, l'absence de soupçons fondés et plaide l'innocence de son client.

Puis, coup de théâtre : en route vers sa cellule, Mamy Ravatomanga a dû être transféré d'urgence vers un hôpital public, où il est depuis sous étroite surveillance policière, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Parallèlement, l'ancien commissaire de la Commission Junaid Fakim, arrêté dans le cadre de la même affaire, reste hospitalisé. Devant le tribunal jeudi, son médecin a confirmé des troubles cardiaques. Junaid Fakim est soupçonné d'avoir rencontré Mamy Ravatomanga le 14 octobre pour lui communiquer des informations confidentielles, ce qu'il conteste.