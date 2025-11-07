Mali: CMA CGM décide finalement de maintenir l'acheminement de marchandises par voie terrestre à Bamako

7 Novembre 2025
Radio France Internationale

Après avoir annoncé en début de semaine sa décision de « suspendre jusqu'à nouvel ordre » les transports terrestres à destination de la capitale malienne pour cause d'insécurité et de pénurie de carburant, le troisième armateur mondial est finalement revenu sur sa décision, ce jeudi 6 novembre.

Alors que l'étouffement économique et logistique de Bamako par les djihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) se poursuit, CMA CGM ne suspend finalement pas le transport de marchandises vers le Mali.

Le troisième armateur mondial, qui a procédé à cette clarification dans la soirée de ce jeudi 6 novembre, revient ainsi sur la décision qu'il avait prise en début de semaine de stopper une partie de ses acheminements vers le pays depuis les ports d'Abidjan (Côte d'Ivoire), de Dakar (Sénégal), de Tema (Ghana) et de Conakry (Guinée). Mardi 4 novembre, ce dernier avait en effet décidé de « suspendre jusqu'à nouvel ordre » les transports terrestres à destination de la capitale malienne en raison de l'insécurité sur les routes qui y mènent et de la pénurie de carburant qui sévit au Mali.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après des discussions sur les conditions d'acheminement des produits depuis les quatre ports de la région qui servent de porte d'entrée aux importations maliennes, c'est une réunion au ministère malien des Transports dans la journée de jeudi qui a convaincu CMA CGM de poursuivre le convoyage des marchandises vers Bamako.

Les autorités maliennes poussées à réagir

Si le groupe transporte par bateau 30% du total des importations maliennes, cette suspension ne concernait toutefois qu'une faible part de son activité dans le pays, à savoir ses contrats qui prévoyaient un transport maritime puis terrestre avec la capitale malienne pour destination finale.

CMA CGM n'a communiqué aucune information sur les garanties reçues de la part du gouvernement malien pour poursuivre cet acheminement mais il n'empêche : le fait qu'un opérateur économique de cette envergure juge le corridor d'acheminement des marchandises vers le Mali trop risqué a poussé les autorités maliennes à réagir.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.