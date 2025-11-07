Soudan: Le conflit se déplace vers le Kordofan

Khartoum — Au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors d'une attaque menée par un drone contre les participants à des funérailles dans la ville d'El Obeid, capitale du Nord-Kordofan.

La nouvelle de l'attaque a été rapportée hier, 5 novembre, par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA), sans préciser quand elle a eu lieu ni qui en était l'auteur. Selon les médias soudanais, les Forces de soutien rapide (RSF) ont lancé des attaques à l'aide de drones contre un enterrement à El Obeid le 5 octobre.

L'intensification des attaques contre la capitale du Nord-Kordofan montre que le conflit entre les RSF et l'armée régulière (Sudan Armed Forces SAF) s'est déplacé vers cette région charnière entre le Darfour et la capitale fédérale Khartoum. Après la conquête d'El Fasher, la capitale du Darfour du Nord (voir Fides 27/10/20025), les RSF consolident leur contrôle sur cette vaste région de l'ouest du Soudan avant de tenter d'avancer vers l'est, dans le Kordofan, où se répète la tragédie du siège d'El Fasher. El Obeid est en effet encerclée sur trois côtés, après la conquête par les RSF de plusieurs villes voisines. L'encerclement provoque des déplacements massifs de population et sème la peur parmi les habitants.

La ville de Babnusa, dans l'ouest du Kordofan, est également encerclée. Les RSF ont annoncé avoir abattu un avion de transport militaire appartenant aux SAF qui transportait des ravitaillements pour les soldats de la 22e division d'infanterie retranchés à Babnusa.

Alors que l'armée nie que l'avion ait été abattu, affirmant qu'il s'est écrasé pour des raisons techniques, d'autres sources affirment que l'avion de fabrication russe, un Il-76, a été touché par un système de missiles antiaériens de fabrication chinoise probablement fourni aux RSF par un pays tiers, désigné par plusieurs sources comme étant les Émirats arabes unis.

À cet égard, le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moallim Fiqi, a confirmé que des avions de transport appartenant aux Émirats arabes unis utilisent l'aéroport de Bosaso, dans la région somalienne du Puntland, comme plaque tournante logistique pour transporter des cargaisons non spécifiées vers des destinations au Niger, au Tchad et dans l'ouest du Soudan, ajoutant que « nous avons également reçu des informations selon lesquelles des mercenaires colombiens (voir Fides 3/11/2025) auraient décollé de Bosaso, même si nous n'avons pas été en mesure de le confirmer ».