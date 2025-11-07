Rome — « L'Église est le seul refuge, le seul bastion sûr où les gens viennent. Quand ils ont besoin de soins médicaux, quand ils ne peuvent pas payer leurs études ou n'ont rien à manger, quand il y a une famine, c'est toujours l'Église qui s'occupe d'eux. Elle n'a jamais été liée à aucun gouvernement ni à aucun président. Elle a toujours fait preuve de respect, mais aussi de critique à l'égard des différents gouvernements qui se sont succédé ».

Lors d'une récente rencontre avec l'Agence Fides, l'évêque de Moramanga, Rosario Vella, SDB, a exprimé sa grande inquiétude face à la situation que traverse le pays, tout en se montrant confiant dans le fait que tout rentrera dans l'ordre.

« Ces derniers mois en particulier, deux gouttes ont fait déborder le vase d'une situation que le peuple ne peut plus supporter », souligne le salésien. Les jeunes pacifistes de la génération Z sont descendus dans la rue pour protester contre les coupures persistantes d'eau et d'électricité dans la capitale Antananarivo et dans de nombreuses autres villes. Il y a eu des jours où l'électricité n'était disponible que pendant deux ou trois heures dans certains quartiers et où les gens étaient obligés de se déplacer avec des bidons à la recherche d'une source d'eau. Les protestations se sont transformées en manifestations contre le manque de services de base, l'effondrement des infrastructures, la corruption rampante dans les hautes sphères de l'État et le désir de démocratie. »

« Dans ce contexte, le gouvernement a tout d'abord réagi en démissionnant tout le monde, voulant montrer qu'il avait reconnu ses erreurs, mais en réagissant néanmoins avec force, en ordonnant à la police, à l'armée et aux gendarmes de charger la population avec des bombes, des gaz lacrymogènes et des matraques.

Il y a malheureusement eu des morts et un nombre indéterminé de blessés dans la capitale ainsi que dans les principales villes. À leur tour, les jeunes ont demandé à pouvoir parler aux gendarmes et à se réunir sur la place du 13 mai, symbole de l'indépendance de l'île, afin de manifester pacifiquement et de demander des explications sur les violentes attaques.

Des demandes qui ont donné à réfléchir, explique Mgr Vella. En particulier, le colonel Michaël Randrianirina, du camp historique appelé Cap Sat, d'où sont parties deux révolutions au cours des décennies précédentes, a déclaré être ouvertement du côté du peuple et ne plus obéir aux ordres d'attaque, car illégitimes. Il a reconnu les raisons du peuple, ajoutant qu'ils les escorteraient eux-mêmes sur la place, exhortant tous les gendarmes et les militaires à se joindre à eux et à faire de même. L'intervention de ce colonel a été fondamentale et a conduit à la célébration de l'harmonie et de la réconciliation entre le peuple et l'armée. »

« Entre-temps, poursuit le prélat, tous les ministres, y compris le président Andry Rajoelina, qui avait donné rendez-vous à la nation à la télévision, avaient déjà quitté l'île, tout comme tous les riches.

Le Parlement et la Cour constitutionnelle ont voté une motion de censure contre le président, confiant l'intérim au colonel Michaël Randrianirina qui s'est présenté à la cérémonie de prestation de serment en civil, comme pour donner un signe de paix. S'adressant à la foule rassemblée sur la place, il a promis que des élections auraient lieu dans 18 à 24 mois et que, dans l'intervalle, tout le monde devrait collaborer pour faire avancer le pays de la meilleure façon possible. La situation semble être revenue à un calme apparent, mais tout peut encore arriver.

« Nous, l'Église de Madagascar, nous nous sommes proposés dès le début pour un dialogue, bien conscients que la violence engendre la violence. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu d'intervention active, mais les évêques ont toujours soutenu le peuple. Les quatre principales Églises du pays étaient présentes lors de la prise de fonction du colonel Michaël, qui était d'ailleurs un protestant pratiquant », affirme l'évêque.

En ce moment, l'Église se présente comme une structure stable pour poursuivre la vie ordinaire. Par exemple, les dispensaires et les écoles de mon diocèse de Moramanga ont continué à fonctionner, nous avons également l'université. Nous n'avons pas participé aux manifestations parce qu'il n'y en a pas eu, mais nous avons organisé des rencontres avec les jeunes pour leur permettre de s'exprimer sur ce qui se passait, afin de les aider à prendre conscience et à se sensibiliser. L'Église est une mère qui accueille et éduque ses enfants. »

« Madagascar est une île qui possède de nombreuses richesses en termes de sous-sol, de faune et de flore. Les gens sont simples, travailleurs et accueillants. Du point de vue du paysage, c'est un paradis, mais nous savons aussi très bien que c'est malheureusement l'un des six pays les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, en 2022, 75 % de sa population, composée de 32 millions de personnes, vivait en dessous du seuil de pauvreté.

Depuis 1960, année de l'indépendance, poursuit le salésien, nous avons eu une succession de présidents et de gouvernements qui ont fait de nombreuses promesses, mais l'économie et le mode de vie des gens n'ont pas changé du tout. À bien des égards, la situation s'est même détériorée. Parmi les raisons de la grande pauvreté qui afflige la population, la corruption occupe la première place.

Elle est malheureusement devenue une façon de faire, de gouverner et de vivre. Pour aggraver la situation, les dirigeants n'ont jusqu'à présent pensé qu'à leurs intérêts personnels et jamais au bien commun, sans faire de grands investissements ni apporter de progrès dans la vie des gens. Il n'y a jamais eu de réforme agricole. Il en va de même pour l'élevage et pour toutes les infrastructures. Les routes sont toutes en mauvais état et les bâtiments continuent de se dégrader.

« On ne peut pas dire avec certitude à qui incombe cette grande précarité, car de nombreux pays viennent à Madagascar pour servir leurs propres intérêts : la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, mais aussi la Thaïlande, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis. Certains viennent pour la vanille, d'autres pour l'or ou d'autres métaux précieux, chacun motivé par ses propres intérêts. » En conclusion, Mgr Vella met en lumière les préoccupations de l'Église quant à l'avenir. On craint que cette situation ne donne lieu à des représailles transversales, personnelles, à des calomnies.

Ces derniers jours, le nouveau gouvernement de transition a été formé, comme l'a annoncé le colonel Michaël Randrianirina, président par intérim du pays, après la destitution de l'ancien président malgache Andry Rajoelina, à la suite des manifestations de fin septembre. L'exécutif, composé de 29 ministres, aura pour mission de « sortir le pays de la crise » et réunit des personnalités connues de la politique malgache et de nouveaux visages issus du monde universitaire et entrepreneurial.