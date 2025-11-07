Cote d'Ivoire: Fraternité Matin a reçu la visite de l'ambassadeur de Corée du Sud

6 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès DROHGBA

Le Groupe Fraternité Matin (Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire, Snpeci) a reçu le jeudi 6 novembre 2025, la visite de Kim Saeng, ambassadeur de la République de Corée du Sud. Le chef de la mission diplomatique coréenne à Abidjan est venu s'enquérir du fonctionnement Groupe de presse gouvernemental. Le diplomate a été accueilli par le directeur général de la Snpeci, Serge Abdel Nouho et son adjoint, Adama Koné.

Après un entretien au bureau du directeur général, le diplomate et sa délégation ont visité la rédaction print, la rédaction multimédia ainsi que salle Félix Houphouët-Boigny. Ce fut l'occasion pour Serge Abdel Nouho de faire le compte rendu de sa récente mission en Corée du Sud, « la source d'un rapprochement prometteur » de son entreprise et de l'ambassade de Corée du Sud.

Pour sa part, Kim Saeng s'est dit « très heureux » de découvrir de près le dynamisme et la modernité du groupe. « Je suis impressionné par l'énergie et le professionnalisme que j'ai vus ici », a-t-il confié. Il s'est également dit confiant sur la possibilité d'un futur partenariat fructueux entre médias coréens et ivoiriens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La visite s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par la remise d'un cadeau symbolique à l'effigie de Fraternité Matin et un cocktail d'amitié, scellant ainsi une rencontre porteuse d'espoir et de coopération.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.