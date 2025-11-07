Cote d'Ivoire: Fraternité Matin a reçu la visite de l'ambassadeur de Corée du Sud

Le Groupe Fraternité Matin (Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire, Snpeci) a reçu le jeudi 6 novembre 2025, la visite de Kim Saeng, ambassadeur de la République de Corée du Sud. Le chef de la mission diplomatique coréenne à Abidjan est venu s'enquérir du fonctionnement Groupe de presse gouvernemental. Le diplomate a été accueilli par le directeur général de la Snpeci, Serge Abdel Nouho et son adjoint, Adama Koné.

Après un entretien au bureau du directeur général, le diplomate et sa délégation ont visité la rédaction print, la rédaction multimédia ainsi que salle Félix Houphouët-Boigny. Ce fut l'occasion pour Serge Abdel Nouho de faire le compte rendu de sa récente mission en Corée du Sud, « la source d'un rapprochement prometteur » de son entreprise et de l'ambassade de Corée du Sud.

Pour sa part, Kim Saeng s'est dit « très heureux » de découvrir de près le dynamisme et la modernité du groupe. « Je suis impressionné par l'énergie et le professionnalisme que j'ai vus ici », a-t-il confié. Il s'est également dit confiant sur la possibilité d'un futur partenariat fructueux entre médias coréens et ivoiriens.

La visite s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par la remise d'un cadeau symbolique à l'effigie de Fraternité Matin et un cocktail d'amitié, scellant ainsi une rencontre porteuse d'espoir et de coopération.