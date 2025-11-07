Congo-Brazzaville: L'Hôpital Biamba Marie Mutombo - Le RJAE rend hommage à Jean-Jacques Mutombo Dikembe.

À l'occasion du premier anniversaire du décès de la star de la NBA, Jean-Jacques Mutombo Dikembe, à Atlanta, aux États-Unis, une journée portes ouvertes a été organisée récemment à Kinshasa, à l'Hôpital Biamba Marie Mutombo , dont il était le fondateur.

Le Réseau des Journalistes Amis de l'Enfant (RJAE) conduit par sa coordonnatrice, Bibiche Mwika Kanyinda a voulu marquer d'une pierre blanche cette journée. Bibiche Mikwa s'est rendue sur place pour exprimer la solidarité de son réseau et encourager l'équipe de cet établissement médical qui abat un travail de qualité dans l'administration des soins de santé en dépit du décès de son initiateur.

Accueillie par l'administrateur délégué, Me Mpoy Louman, Bibiche Mwika a exprimé la peine du réseau et rappelé les nombreuses oeuvres philanthropiques de feu Mutombo Dikembe.

"En tant que coordonnatrice, je garde de bons souvenirs de chairman. Un homme qui a beaucoup oeuvré pour le bien être de ses compatriotes congolais. Au niveau de mon réseau, nous n'avons pas voulu passer cet anniversaire douleureux comme si c'était la mort d'un homme ordinaire. Nous avons souhaité l'honorer parce qu'il a réalisé beaucoup d'oeuvres philanthropiques. Il a soutenu des écoles, il a aidé les enfants orphelins. Les Congolais gardent un bon souvenir de chairman... ", a déclaré la coordonnatrice nationale du RJAE qui s'était faite accompagner de quelques membres de son réseau.

Me Mpoy Louman a salué le geste du RJAE, affirmant : « Mutombo Dikembe nous a quittés, mais son esprit demeure dans la continuité de l'hôpital ».

La visite s'est conclue par la signature du livre de condoléances, une visite guidée des installations et une photo de famille, symbolisant l'engagement du RJAE pour le bien-être de l'enfant et de la mère.