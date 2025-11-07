Afrique: La coopération sino-africaine dans le domaine de l'économie numérique prend de l'ampleur - UNECA

Addis Ababa — La coopération sino-africaine dans le domaine de l'économie numérique prend de l'ampleur grâce à diverses initiatives, a déclaré Stephen Karingi, directeur de la division Microéconomie, finances et gouvernance de la CEA.

S'exprimant lors du séminaire intitulé « La Chine soutient l'industrialisation de l'Afrique : promouvoir un développement vert, coordonné et durable », qui s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba, le directeur a déclaré que la CEA soutenait le développement des marchés de capitaux nationaux, estimant que les fonds devaient être en mesure de lever des capitaux.

Pour le directeur, l'Afrique doit adopter l'économie numérique et les industries émergentes comme agents de la transformation industrielle.

« Ainsi, pour que notre continent puisse exploiter le potentiel de l'économie numérique, nous devons investir dans les infrastructures numériques, promouvoir la culture numérique et soutenir l'entrepreneuriat technologique. »

La coopération sino-africaine dans le domaine de l'économie numérique prend de l'ampleur grâce à diverses initiatives dans le cadre desquelles la Chine soutient la transformation numérique de l'Afrique, a fait remarquer M. Karingi.

Ces initiatives comprennent des investissements dans les infrastructures à large bande, les villes intelligentes et les plateformes d'administration en ligne, des coentreprises dans le domaine du cloud computing, les paiements mobiles et la formation numérique afin de renforcer les capacités et de combler le fossé numérique en matière de finance.

Affirmant que l'industrialisation de l'Afrique n'est pas un rêve, le directeur a déclaré qu'il s'agit d'une nécessité, mais que cela ne se fera pas par hasard. Cela nécessite une action délibérée, des investissements stratégiques et un leadership audacieux.

Selon lui, la Commission économique pour l'Afrique donne la priorité au soutien de l'industrialisation basée sur les ressources.

« Cette année, nous mettons l'accent sur le soutien aux États membres pour la mise en place d'agences de renforcement des capacités, et nous nous associons au mécanisme africain d'évaluation par les pairs de l'Union africaine dans ses efforts pour créer un organisme spécialisé dans les agences de notation africaines. »

La commission préconise l'utilisation d'instruments de financement climatique tels que les conversions de dette, le financement et le développement budgétaire, entre autres, a-t-il ajouté.

« En tant que CEA, nous soutenons l'industrialisation basée sur les ressources afin de tirer le meilleur parti des immenses richesses dont l'Afrique est dotée. »