Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Yapo Calice prend officiellement les commandes

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a procédé, le jeudi 6 novembre 2025, à la passation de charges entre le secrétaire exécutif sortant, Dr Emmou Sylvestre, et le nouveau secrétaire exécutif en chef, Yapo Calice, vice-président du parti.

La cérémonie s'est tenue au siège du PDCI-RDA à Cocody, en présence de l'inspecteur général, le ministre Namien N'Goran, de membres du secrétariat exécutif, ainsi que de nombreux cadres et responsables de la formation politique.

Dans son intervention, le ministre Namien N'Goran a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des militants du parti, saluant leur engagement indéfectible et leur dévouement au rayonnement du PDCI-RDA, parti septuagénaire et pilier de la vie politique ivoirienne. Il a également rendu un vibrant hommage aux présidents Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Cowply Boni, qui ont marqué l'histoire du parti par leur leadership éclairé. Il a enfin salué la vision du président actuel, Tidjane Thiam, dont l'action a permis de redynamiser la plus ancienne formation politique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, Yapo Calice a affiché sa détermination à insuffler une nouvelle dynamique au secrétariat exécutif. « Je m'engage, sous l'autorité du président du parti et avec l'appui du secrétariat exécutif, à faire de cet organe le coeur battant du PDCI-RDA, le véritable gouvernement du président du parti. Nous traduirons sa vision en actions concrètes, en mobilisant chaque militant, chaque structure et chaque énergie pour le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Ce retour n'est pas un rêve, c'est un horizon », a-t-il déclaré, insistant sur le travail, la rigueur et la discipline comme leviers essentiels.

Le nouveau secrétaire exécutif a également mis en avant une gouvernance participative, fondée sur la performance, la redevabilité et un suivi-évaluation rigoureux, articulée autour de trois valeurs cardinales : Présence, Proximité et Performance.

Son prédécesseur, Dr Emmou Sylvestre, lui a adressé ses chaleureuses félicitations et ses voeux de réussite. « Sa parfaite connaissance de la maison et des enjeux actuels constitue un atout majeur pour poursuivre les chantiers entamés et en ouvrir de nouveaux », a-t-il confié, saluant l'expérience, la loyauté et la vision de son successeur.

En clôture, l'inspecteur général a exhorté le nouveau secrétaire exécutif à promouvoir les valeurs d'union, de cohésion et de paix durable.

Il convient de rappeler que Yapo Calice a été nommé le 31 octobre 2025 par le président Tidjane Thiam.