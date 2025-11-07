Cote d'Ivoire: Prix Ivoire 2025 - Véronique Tadjo sacrée pour son roman « Je remercie la nuit »

Le verdict est tombé. Le prestigieux Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone a dévoilé, le 6 novembre 2025, le palmarès de sa 17e édition. Le jury, présidé par l'écrivaine et dramaturge Werewere Liking-Gnépo, a décerné le Prix Ivoire 2025 à la romancière ivoirienne Véronique Tadjo pour son oeuvre Je remercie la nuit, publiée aux éditions Mémoire d'Encrier en 2024.

Dans sa délibération, le jury a salué « cette lumière hurlée qui s'imprègne dans l'esprit du lecteur ». À travers ce roman traversé par les soubresauts de l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire, Tadjo met en scène une Afrique en quête de repères, avançant « à la façon du danseur éméché », en proie au mal-être mais toujours avide de renaissance. Le texte, qui expose les blessures du continent, se transforme en un chant d'amour vibrant en faveur de l'Afrique et de ses fraternités à reconstruire. L'autrice y invite à retrouver la beauté sacrée des liens humains, sous les rayons bienfaisants du soleil.

Le jury a également attribué une Mention spéciale à l'écrivain Christian Eboulé, pour son roman Le Testament de Charles (Afrédit, 2025), saluant la qualité de son écriture et la profondeur de son récit.

Cinq ouvrages avaient été retenus en finale de cette édition 2025 :

- Le Testament de Charles de Christian Eboulé ;

- Expat blues de Lucy Mushita ;

- La Mise en Papa de Dieudonné Niangouna ;

- L'Eunuque et l'empereur de Solo Niaré ;

- Je remercie la nuit de Véronique Tadjo.

Pour cette édition, 88 ouvrages issus de 18 pays ont été régulièrement enregistrés, confirmant le rayonnement croissant de ce prix devenu une référence sur la scène littéraire africaine francophone.

La cérémonie officielle de remise du Prix Ivoire, doté de 2 millions de FCFA (environ 3 000 euros), se tiendra le samedi 6 décembre 2025 au siège de la Fondation BJKD à Abidjan. Conformément au règlement, seule la lauréate sera prise en charge par le comité d'organisation pour recevoir son prix.

Créé en 2008 par l'association ivoirienne Akwaba Culture, le Prix Ivoire est placé sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la Francophonie, de l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire, de la Librairie de France Groupe et de la Fondation BJKD. L'association, par la voix de sa présidente Isabelle Kassi Fofana, a adressé ses félicitations à tous les auteurs participants et leur a souhaité « bon vent ».

LISTE DES LAUREATS DU PRIX IVOIRE

2024 : Azza Filali (Tunisie), Malentendues, roman, éd. Elyzad, 2024, 326 p. Mention spéciale pour Charline Effah (Gabon) pour Les Femmes de Bidibidi, roman, éd. Emmanuel Colas, 2023 ;

2023 : Jennifer Richard (Guadeloupe), Notre royaume n'est pas de ce monde, roman, éd. Albin Michel ; Mention spéciale pour Antoinette Tidjani Alou (Jamaïque/Niger) pour Mano de l'autre bord (éd. Project'îles) ;

2022 : Sami Tchak (Togo), Le continent du Tout et du presque Rien, roman, éd. JC Lattès, 2021 ;

2021 : Blaise Ndala (RD Congo), Dans le ventre du Congo, roman, éd. Vallesse/ Mémoire d'Encrier) ;

2020 : Prix non décerné (édition annulée en raison de la maladie à coronavirus);

2019 : Isabelle Rochet (Côte d'Ivoire), Le Savon de la forêt, roman, éd. L'Harmattan ;

2018: Gauz (Armand), (Côte d'Ivoire), Camarade papa, éd. Le Nouvel Attila ;

2017 : Johary Ravaloson (Madagascar), Vol à Vif, roman, éd. Dodo Vole ; Mention spéciale pour Blaise Ndala (RD Congo) pour Sans Capote ni kalachnikov, roman, éd. Mémoire d'Encrier ;

2016 : Marijosé Alie (Martinique), Le convoi, roman, éd. HC Editions; Mention Spéciale pour Kidi BEBEY (Cameroun) pour Mon Royaume pour une guitare (éd. Michel Lafon) ;

2015 : Kettly Mars(Haïti), Je suis vivant, éd. Mercure de France; Mention spéciale pour Fathia Radjabou (Comores) pour Je ne sais pas quoi faire de ma vie... éd. Présence Africaine ;

2014 : Bahaa Trabelsi (Maroc), Parlez-moi d'amour ! nouvelles, éd. La Croisée des chemins; Mention spéciale pour Attita Hino (Côte d'Ivoire) pour Le Grand Masque a menti, roman, éd. Ceda-Nei;

2013 : Hemley Boum (Cameroun), Si d'aimer..., roman, éd. La Cheminante ;

2012 : Mariama N'doye (Sénégal), L'Arbre s'est penché, roman, éd. Eburnie ;

2011: Frédéric Grah Mel (Côte d'Ivoire), Félix Houphouët-Boigny, biographie, éd. Cerap / Karthala;

2010: Elisabeth Ewombè-Moundo (Cameroun), La nuit du monde à l'envers, roman, éd. Panafrika / Silex / Nouvelles du Sud ;

2009 : Tiburce Koffi (Côte d'Ivoire), Mémoire d'une tombe, roman, éd. NEI-CEDA/ Présence Africaine ;

2008 : Racine Kane (Sénégal), Les Ballades nostalgiques, roman, éd. Panafrika; Mention spéciale à Salla Niang (Sénégal) pour La dernière lettre, roman, éd. Présence Africaine.