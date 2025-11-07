Salifou Sissoko, inspecteur technique au ministère de la transition numérique et de la digitalisation, représentait le ministre Kalil Konaté à la cérémonie de remise de diplôme à la promotion 2025, de l'Ecole multinationale supérieure des Postes d'Abidjan (Emsp), ce jeudi 6 novembre 2025.

A cette occasion, se félicitant du taux d'admission de tous les 19 impétrants avec une moyenne allant de 16,62 à 14,17, il a salué le dynamisme et l'adaptation de l'Emsp. « L'Emsp a su préserver son excellence académique tout en s'adaptant aux profondes mutations du secteur postal en se modernisant », a-t-il déclaré en lisant le discours de son mandant, le ministre Kalil Konaté.

Poursuivant, il a fait observer que l'on note avec satisfaction que les programmes de formation des inspecteurs et administrateurs ont été revus et actualisés afin de mieux répondre aux réalités du secteur postal contemporain. Notamment dans les secteurs de la digitalisation des services, e-commerce, inclusion financière, régulation moderne, etc.

« Cette dynamique d'innovation a trouvé aussi une traction concrète dans l'ouverture du nouveau parcours des formations supérieures au management des cours numériques, positionnant désormais l'Emsp comme une école d'excellence à double ancrage, postal et numérique », a-t-il souligné.

Selon lui, cette orientation traduit une compréhension fine des enjeux d'avenir où le développement du secteur postal et celui du numérique s'entrelacent au parti des services publics et privés.