Cote d'Ivoire: Drame - Un Livreur de gaz meurt dans une dispute

6 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes, un livreur s'est rendu à Koumassi Remblais au domicile d'une cliente pour la livraison d'une bouteille de gaz, le mercredi 5 octobre 2025.

Alors qu'il s'exécutait, une dispute a déclenché. La cliente a affirmé avoir perdu la coquette somme de cinquante mille (50.000) francs Cfa. Elle a pointé du doigt le livreur. Qui a déploré l'accusation. Il s'en est suivi une violente altercation.

Finalement, la colère a pris le dessus et a entraîné l'irréparable. D'un simple geste, la cliente a repoussé le livreur qui est tombé du balcon. Malheureusement, il n'a pas survécu à sa chute. Le corps sans vie du livreur a été transféré à la morgue. Après le constat de la police, une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est réellement passé.

