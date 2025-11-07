Afrique: UNESCO - La Côte d'Ivoire félicite, Dr Khaled El-Enany, le nouveau Directeur général

Au nom du Gouvernement ivoirien, Sem Ramata Bakayoko-Ly, Ambassadeur, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco a félicité le nouveau Directeur général de l'Unesco, Dr Khaled El-Enany. Qui a été élu, le jeudi 6 novembre 2025 à Samarcande, à l'occasion de la 43e session de la conférence générale de l'Unesco.

Candidat de la République arabe d'Egypte, au poste de Directeur général de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), il a été élu avec 172 voix sur 174 suffrages exprimés. Pour la représentante de la Côte d'Ivoire, cette élection ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Unesco et de la coopération internationale, en réaffirmant la vocation de l'Organisation à promouvoir, à travers l'éducation inclusive, la culture et la science, les fondements d'une paix durable dans le monde.

Docteur en égyptologie et professeur à l'Université d'Helwan (Égypte), Dr El-Enany est reconnu comme l'un des plus grands spécialistes de l'histoire pharaonique. Enseignant depuis plus de trente ans, il a consacré sa carrière à la valorisation du patrimoine mondial, à la recherche scientifique et à la promotion du dialogue interculturel. Son élection marque une étape importante pour l'Organisation, qui réaffirme à travers ce choix son attachement à la diversité culturelle, à la science et à la transmission du savoir entre les peuples. Indiquons que Dr El-Enany succède à Mme Audrey Azoulay, dont le mandat salué pour sa rigueur et sa vision, prendra fin le 15 novembre 2025.