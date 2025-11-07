Afrique: UNESCO - La Côte d'Ivoire félicite, Dr Khaled El-Enany, le nouveau Directeur général

6 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Au nom du Gouvernement ivoirien, Sem Ramata Bakayoko-Ly, Ambassadeur, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco a félicité le nouveau Directeur général de l'Unesco, Dr Khaled El-Enany. Qui a été élu, le jeudi 6 novembre 2025 à Samarcande, à l'occasion de la 43e session de la conférence générale de l'Unesco.

Candidat de la République arabe d'Egypte, au poste de Directeur général de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), il a été élu avec 172 voix sur 174 suffrages exprimés. Pour la représentante de la Côte d'Ivoire, cette élection ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Unesco et de la coopération internationale, en réaffirmant la vocation de l'Organisation à promouvoir, à travers l'éducation inclusive, la culture et la science, les fondements d'une paix durable dans le monde.

Docteur en égyptologie et professeur à l'Université d'Helwan (Égypte), Dr El-Enany est reconnu comme l'un des plus grands spécialistes de l'histoire pharaonique. Enseignant depuis plus de trente ans, il a consacré sa carrière à la valorisation du patrimoine mondial, à la recherche scientifique et à la promotion du dialogue interculturel. Son élection marque une étape importante pour l'Organisation, qui réaffirme à travers ce choix son attachement à la diversité culturelle, à la science et à la transmission du savoir entre les peuples. Indiquons que Dr El-Enany succède à Mme Audrey Azoulay, dont le mandat salué pour sa rigueur et sa vision, prendra fin le 15 novembre 2025.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.