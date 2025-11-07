Cote d'Ivoire: Développement social - Le pays appelle au renforcement de la coopération internationale

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la Côte d'Ivoire à travers le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, appelle au renforcement de la coopération internationale.

Il a lancé cet appel au cours du deuxième sommet mondial sur le développement social qui s'est ténu du 4 au 6 novembre 2025, Doha, au Qatar. L'émissaire du gouvernement a également appelé à la création de mécanismes de financement conjoints pour l'autonomisation des jeunes et des femmes ; la mobilisation professionnelle encadrée et à l'accélération des investissements sociaux en Afrique.

« La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à construire une société plus juste, résiliente et plus solidaire, où chaque citoyen a la possibilité de réussir. Parce que le développement social n'est pas une option, c'est un devoir collectif envers nos peuples », a déclaré Mamadou Touré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre, depuis le sommet de Copenhague en 1995, la Côte d'Ivoire a inscrit la lutte contre la pauvreté, l'emploi décent et la cohésion sociale au coeur de ses politiques publiques. En effet, cette dynamique s'est accélérée sous le leadership du Président de la République Alassane Ouattara, qui a engagé depuis 2021, des transformations profondes centrées sur la croissance inclusive et la justice sociale.

A l'issue de la mise en oeuvre de ces différentes réformes, plusieurs progrès ont été enregistrés. Il s'agit entre autres de la croissance économique qui est en moyenne de 6,4% par an ; le taux de pauvreté qui a été réduit de 55% en 2011 à 37, 5% en 2021 ; le programme de filets sociaux productifs qui a soutenu 457 mille ménages et le smig qui est passé de 36 mille Fcfa en 2011 à 75 mille Fcfa en 2022.