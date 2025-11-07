Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La Türkiye félicite le Président Alassane Ouattara

Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a adressé, le 4 novembre 2025, un message officiel de félicitations au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à la suite de sa réélection.

Dans son message, le Chef de l'État turc exprime ses « sincères félicitations », en son nom propre et au nom de la Nation turque, au Président Ouattara. Il souligne la solidité des liens d'amitié qui unissent la Türkiye et la Côte d'Ivoire.

Le Président Erdoğan rappelle que la Côte d'Ivoire est un partenaire important sur le continent, et que les relations bilatérales continueront de se développer dans tous les domaines, dans l'intérêt des deux pays, grâce aux efforts et contributions mutuels.

Recep Tayyip Erdoğan conclut son message en réitérant ses voeux de santé, de bonheur et de succès au Président Alassane Ouattara. Il adresse également ses voeux de paix et de prospérité au peuple ivoirien, qualifié de « pays ami et frère ».