Ils sont 19 ressortissants de la Côte d'Ivoire, du Benin, Togo, Sénégal et du Burkina Faso, pendant 10 mois à recevoir une formation dans leur domaine spécifique, notamment, en administration et en inspectorat des postes et services financiers.

Constituant la promotion 2024-2025 de l'Ecole multinationale supérieure des postes d'Abidjan (Emsp), ils ont reçu leurs diplômes ce jeudi 6 novembre 2025, au sein de l'Emsp sis à Treichville.

La cérémonie était placée sous la présidence de Kalil Konaté, ministre de la transition numérique et de la digitalisation et sous le parrainage de Lakoun Ouattara, directeur général de l'Artci. Tous deux, représentés au plus haut niveau.

Les 19 diplômés sont composés de 13 inspecteurs dont 4 femmes et 6 administrateurs. La moyenne oscille entre 16,62 et 14,17. Ces cadres ont été formés entre autres, à l'esprit d'innovation, technique symbolisant le leadership qui facilitera et donnera du sens au service public. « Ils sont porteurs d'intégrité, d'excellence et de professionnalisme », a rappelé le directeur général de l'Emsp, Michel Touré.

Qui a appuyé qu'avec cette formation, les diplômés bénéficient d'un élitisme axé sur la modernisation, la digitalisation et la gouvernance performante. Les 19 impétrants sont donc prêts à relever les défis au sein de leurs administrations respectives.