Afrique de l'Ouest: Administrateurs et inspecteurs des postes et services financiers - 19 ressortissants de 5 pays d'Afrique de l'Ouest diplômés reçoivent leurs parchemins

6 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Ils sont 19 ressortissants de la Côte d'Ivoire, du Benin, Togo, Sénégal et du Burkina Faso, pendant 10 mois à recevoir une formation dans leur domaine spécifique, notamment, en administration et en inspectorat des postes et services financiers.

Constituant la promotion 2024-2025 de l'Ecole multinationale supérieure des postes d'Abidjan (Emsp), ils ont reçu leurs diplômes ce jeudi 6 novembre 2025, au sein de l'Emsp sis à Treichville.

La cérémonie était placée sous la présidence de Kalil Konaté, ministre de la transition numérique et de la digitalisation et sous le parrainage de Lakoun Ouattara, directeur général de l'Artci. Tous deux, représentés au plus haut niveau.

Les 19 diplômés sont composés de 13 inspecteurs dont 4 femmes et 6 administrateurs. La moyenne oscille entre 16,62 et 14,17. Ces cadres ont été formés entre autres, à l'esprit d'innovation, technique symbolisant le leadership qui facilitera et donnera du sens au service public. « Ils sont porteurs d'intégrité, d'excellence et de professionnalisme », a rappelé le directeur général de l'Emsp, Michel Touré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Qui a appuyé qu'avec cette formation, les diplômés bénéficient d'un élitisme axé sur la modernisation, la digitalisation et la gouvernance performante. Les 19 impétrants sont donc prêts à relever les défis au sein de leurs administrations respectives.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.