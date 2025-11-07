Cote d'Ivoire: Abidjan - 6 mois de vol pour un prisonnier trop joyeux

6 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

De nationalité guinéenne, Diallo A s'est présenté à la barre avec un air très joyeux. Vêtu de veste et d'un jeans bleu culotte, il passait son temps à s'admirer. « Je suis fier de moi... » disait-il, à la barre en remuant la tête.

Après ses agissements qui ont étonné toute l'assemblée, le juge lui a demandé de s'expliquer sur le vol qui l'a conduit en ces lieux. « Les cartons de livres étaient superposés et moi, j'ai voulu prendre un seul carton.

C'est ainsi que le lot s'est renversé et j'ai été interpellé puis battu » a-t-il expliqué. Par la suite, il a précisé qu'il n'a pas pris le carton, mais que c'est en soulevant le carton qu'il a été pris. « Monsieur le Juge laissez-moi rentrer chez moi, si je reviens encore condamnez-moi à 5 ans de prison » a-t-il plaidé. Après analyses des faits, il a été condamné à 6 mois de prison ferme, 300.000 Fcfa d'amende et 10 ans de privation des droit

