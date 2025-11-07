Cote d'Ivoire: Laïcat d'Abidjan - La semaine diocésaine démarre le 15 novembre

La semaine diocésaine du laïcat d'Abidjan se déroulera du 15 au 23 novembre 2025, sur le thème : « Construisons un laïcat authentique au service de l'église famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome et au service de tous ».

Placée sous l'autorité spirituelle de son éminence cardinal Ignace Dogbo Bessi, cette semaine vise à rassembler, former et mobiliser les fidèles laïcs autour de leur mission au sein de l'église et dans la société. Elle est organisée par le conseil diocésain du Laïcat d'Abidjan (Cdla) présidée par Marie Jeanne Alaba

Cette semaine sera meublée de prière, de panel et une soirée cinématographique. En outre, une retraite et une session de formation au centre sainte Thérèse de Bingerville du 21 au 23 novembre.

La semaine du Laïcat 2025 ambitionne de produire des fruits durables pour la vie ecclésiale et sociale ; renforcer la la conscience vocationnelle des laïcs et leur engagement missionnaire dans leurs communautés ; créer un réseau de laïcs ambassadeurs pour promouvoir la synodalité, la coresponsabilité et la paix et valoriser la place et la contribution des laïcs dans la vie et la mission de l'Église.

Mais aussi contribuer à la mise en oeuvre du plan pastoral 2025-2028 de l'Archidiocèse d'Abidjan et favoriser une culture de communion, de solidarité et de paix en cette année électorale en Côte d'Ivoire.

En effet, tous les fidèles laïcs de l'Archidiocèse d'Abidjan sont invités à venir communier dans la prière pour implorer la Paix en Côte d'Ivoire. Ce moment de recueillement et de fraternité s'inscrit dans la dynamique du Concile Vatican II, à travers le décret Apostolicam Actuositatem sur l'apostolat des laïcs, qui rappelle la mission essentielle de chaque baptisé : être acteur dans la vie de l'Église et artisan de paix dans la société.