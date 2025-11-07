L'ambassade du Soudan à Nairobi a tenu mercredi une conférence de presse au siège de la mission, en présence de nombreux représentants des médias kényans et internationaux.

Le Chargé d'affaires par intérim, Ambassadeur Mohamed Othman Okasha, a condamné les crimes de guerre et de génocide commis par la milice terroriste des FSR au Darfour, à Khartoum, dans l'Etat d'AlGazeira et à Sennar. soulignant que la ville d'El-Fasher est assiégée depuis près de deux ans, privée de nourriture, de médicaments et de carburant, et soumise à des bombardements d'artillerie et de drones.

Le diplomate a cité des rapports onusiens décrivant la situation comme « horrible », affirmant qu'il existe des preuves crédibles de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Il a également accusé les Émirats Arabes Unis de fournir des armes et des drones à la milice, en se référant au rapport du Groupe d'experts des Nations unies (S/2024/65).

L'Ambassade a appelé l'ONU, l'Union Africaine et les partenaires internationaux à imposer des sanctions, à arrêter l'afflux d'armes et à classer les FSR comme organisation terroriste.

La conférence s'est conclue par la projection d'un documentaire illustrant les atrocités commises contre les civils à El-Fasher et dans d'autres régions du Soudan.