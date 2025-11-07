Soudan: Le gouvernement de l'Espoir souligne l'importance de la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique au sein des institutions

La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a souligné l'importance de la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique au sein des institutions étatiques.

Elle a insisté sur le rôle crucial des centres d'information des ministères fédéraux dans la coordination et la régulation des échanges d'informations entre les institutions exécutives affirmant l'importance de la mise en place d'un réseau interministériel afin de rationaliser le partage d'informations et, par conséquent, d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la mise en oeuvre des décisions gouvernementales.

Cela a eu lieu lors de la réunion de coordination des responsables des centres d'information des ministères fédéraux, qu'elle a présidée aujourd'hui au Cabinet.

Cette réunion a rassemblé les directeurs des centres d'information de différents ministères.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont porté sur l'importance de renforcer la coordination entre les ministères et les institutions gouvernementales en matière d'échange d'informations, afin de consolider le système de connectivité électronique entre les institutions étatiques et de permettre un suivi plus efficace de la mise en oeuvre des directives et décisions gouvernementales.

La réunion a réaffirmé la nécessité de tirer parti des plans et programmes mis en oeuvre par le ministère des Communications et de la Transformation numérique dans ce domaine.

Elle a également souligné l'importance de renforcer les compétences du personnel des centres d'information à travers une formation et un perfectionnement continus afin de suivre le rythme des progrès rapides des technologies de l'information et des programmes de gouvernance électronique.