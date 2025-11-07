Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet s'informe sur la situation dans l'État du Nil Blanc

6 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a rencontré aujourd'hui dans son bureau le Wali de l'État du Nil Blanc, le lieutenant-général Qamar Addin Mohammad Fadl al-Mawla, et a été informée sur l'ensemble de la situation en matière de sécurité et des conditions de vie dans l'État.

La réunion a portée sur le soutien aux efforts déployés par l'État du Nil Blanc pour accueillir les personnes déplacées de Bara, d'Umm Dam Haj Ahmed et d'autres zones récemment touchées par de nombreux crimes et violations commis par les milices des Forces de soutien rapide contre leurs citoyens.

La réunion a également abordé la situation des réfugiés du Sud Soudan dans les camps de l'État du Nil Blanc et la nécessité de réguler leur situation tout en préservant l'autorité de l'État.

La réunion a réaffirmé l'importance de la coordination et des efforts concertés entre l'État et le gouvernement central pour renforcer la sécurité et améliorer les conditions de vie des citoyens.

