Afrique de l'Est: L'ambassadeur Al-Zain rencontre le directeur de cabinet du président de la commission de l'UA et l'envoyé de l'union au Soudan

6 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan auprès de la république fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, l'Ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein, a tenu ce jeudi matin, au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, une réunion avec le Directeur de Cabinet du Président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed El-Amin Souifi, et l'envoyé de l'Union africaine au Soudan Mohamed Belaiche, en présence du Conseiller Hosni Mostafa, membre de la mission soudanaise.

Au cours de la rencontre, l'Ambassadeur Al-Zain a présenté un exposé détaillé sur les violations commises par la milice terroriste des FSR (Forces de Soutien Rapide) dans les villes d'El-Fasher et de Bara, des crimes documentés par la communauté internationale et constituant une violation flagrante du droit humanitaire international et national appelant l'Union africaine à classer cette milice comme organisation terroriste.

L'ambassadeur a souligné que la prise de la ville d'El-Fasher n'aurait pas été possible sans la participation de mercenaires étrangers, l'utilisation d'armes interdites et de drones stratégiques, ainsi que la coupure des communications par satellite en exhortant l'Union africaine à adopter des positions fermes contre le phénomène du mercenariat et les ingérences négatives qui menacent la paix et la sécurité sur le continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a en outre indiqué que la suspension du Soudan des organes de l'Union africaine n'est pas fondée sur la Charte africaine de la gouvernance et de la démocratie, précisant qu'il n'existait pas de gouvernement démocratiquement élu au moment du 25 octobre 2021. Il a demandé le rétablissement du Soudan dans ses sièges au sein de l'Union, après la formation d'un gouvernement civil de technocrates dirigé par le Pr. Kamil Idris, conformément à l'exigence principale à l'origine de la suspension.

L'ambassadeur Al-Zain a également appelé à accompagner le Soudan vers une solution politique basée sur une vision nationale soudanaise, soutenue par l'Union africaine, conformément à la feuille de route de la transition. Il a exprimé la reconnaissance du Soudan envers la Commission de l'Union africaine pour l'envoi récent d'une mission de solidarité chargée d'évaluer les besoins humanitaires, conduite par l'Ambassadeur du Nigéria et la Commissaire à la Santé et aux Affaires humanitaires.

Pour sa part, le Directeur de Cabinet M. Mohamed Souifi a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Union Africaine au Soudan et à la réalisation de la paix dans le pays, dans le respect du principe des solutions africaines et du leadership national soudanais, tout en présentant ses condoléances aux victimes des violations commises par la milice rebelle.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.