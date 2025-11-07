Afrique de l'Est: L'ambassadeur Al-Zain rencontre le directeur de cabinet du président de la commission de l'UA et l'envoyé de l'union au Soudan

L'ambassadeur du Soudan auprès de la république fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, l'Ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein, a tenu ce jeudi matin, au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, une réunion avec le Directeur de Cabinet du Président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed El-Amin Souifi, et l'envoyé de l'Union africaine au Soudan Mohamed Belaiche, en présence du Conseiller Hosni Mostafa, membre de la mission soudanaise.

Au cours de la rencontre, l'Ambassadeur Al-Zain a présenté un exposé détaillé sur les violations commises par la milice terroriste des FSR (Forces de Soutien Rapide) dans les villes d'El-Fasher et de Bara, des crimes documentés par la communauté internationale et constituant une violation flagrante du droit humanitaire international et national appelant l'Union africaine à classer cette milice comme organisation terroriste.

L'ambassadeur a souligné que la prise de la ville d'El-Fasher n'aurait pas été possible sans la participation de mercenaires étrangers, l'utilisation d'armes interdites et de drones stratégiques, ainsi que la coupure des communications par satellite en exhortant l'Union africaine à adopter des positions fermes contre le phénomène du mercenariat et les ingérences négatives qui menacent la paix et la sécurité sur le continent.

Il a en outre indiqué que la suspension du Soudan des organes de l'Union africaine n'est pas fondée sur la Charte africaine de la gouvernance et de la démocratie, précisant qu'il n'existait pas de gouvernement démocratiquement élu au moment du 25 octobre 2021. Il a demandé le rétablissement du Soudan dans ses sièges au sein de l'Union, après la formation d'un gouvernement civil de technocrates dirigé par le Pr. Kamil Idris, conformément à l'exigence principale à l'origine de la suspension.

L'ambassadeur Al-Zain a également appelé à accompagner le Soudan vers une solution politique basée sur une vision nationale soudanaise, soutenue par l'Union africaine, conformément à la feuille de route de la transition. Il a exprimé la reconnaissance du Soudan envers la Commission de l'Union africaine pour l'envoi récent d'une mission de solidarité chargée d'évaluer les besoins humanitaires, conduite par l'Ambassadeur du Nigéria et la Commissaire à la Santé et aux Affaires humanitaires.

Pour sa part, le Directeur de Cabinet M. Mohamed Souifi a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Union Africaine au Soudan et à la réalisation de la paix dans le pays, dans le respect du principe des solutions africaines et du leadership national soudanais, tout en présentant ses condoléances aux victimes des violations commises par la milice rebelle.