Soudan: Le pays participe aux travaux du deuxième sommet mondial sur le développement social à Doha

Les travaux du deuxième sommet mondial sur le développement social se sont tenus dans la capitale qatarienne, Doha, du 4 au 6 novembre 2025, conformément aux décisions des Nations unies dans ce domaine.

Le sommet s'inscrit dans le cadre de la volonté de combler les lacunes et de réaffirmer l'engagement envers la Déclaration de Copenhague de 1995 sur le développement social, tout en donnant un nouvel élan à la mise en oeuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030.

Le soudan participe au sommet avec une délégation comprenant l'ambassadeur et directeur général de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères Kamil Bashir, ainsi que l'ambassadeur et chef de l'ambassade du soudan à Doha Badr Eddine Abdallah , et les membres de l'ambassade.

La mission permanente du soudan auprès des Nations unies à New York était également représentée par Abouzeid, ambassadeur et vice-délégué permanent, et la deuxième secrétaire Nusiba Hashem.

La séance inaugurale a été marquée par les discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de la présidente de l'Assemblée générale, Analena Berbok, qui ont souligné l'importance de renforcer les partenariats internationaux et la coopération multilatérale pour faire face aux défis mondiaux, tout en construisant des sociétés plus résilientes, inclusives et durables.

Lors de son allocution, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, pays hôte, a évoqué la situation humanitaire au soudan, notamment à Al-Fashir, soulignant que les violations et atrocités commises dans la région heurtent la conscience humaine et affirmant l'impact négatif des interventions étrangères qui compromettent la sécurité et la stabilité des pays..

Il a appelé à renforcer les efforts de paix au soudan, en accord avec les aspirations du peuple soudanais, afin de préserver la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays.

Le sommet s'est conclu par l'adoption de la Déclaration de Doha sur le développement social, réaffirmant l'engagement international commun à poursuivre les efforts pour réaliser la justice sociale et un développement global et durable.