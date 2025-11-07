Le Président du Conseil Souverain, Commandant en Chef des Forces Armées, Le Général Abdelfattah Al-Burhan, a affirmé que la campagne menée par « les États de la tyrannie et de l'arrogance » contre le Soudan sera brisée et que le peuple soudanais en sortira victorieux.

Lors de sa rencontre avec la « direction itinérante », il a déclaré : « Nous vengerons tous les martyrs qui ont donné leurs vies si généreusement dans la bataille de la dignité, et nous vengerons ceux qui ont été tués et atrocement maltraités à El-Fashir, El-Geneina, Gazeira et dans d'autres villes et régions profanées par la milice terroriste d'Al-Daglo. »

Le Président du CST a salué les sacrifices immenses consentis par les Forces Armées et par les forces conjointes dans le but de libérer le pays de la souillure de la rébellion et d'éliminer la milice terroriste d'Al-Daglo.

Il a souligné que la bataille de la dignité est la bataille du peuple soudanais, exprimant sa gratitude pour le soutien et la solidarité du peuple envers les Forces Armées.

Al-Burhan a assuré que « quiconque combat au nom de ce peuple ne sera ni vaincu ni brisé », il a renouvelé la détermination à repousser la milice rebelle et à sécuriser les frontières de l'État soudanais ajoutant : « Nous avancerons avec force, volonté et persévérance pour obtenir bientôt la victoire sur la milice rebelle et la vaincre. »