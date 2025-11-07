Le président du Comité supérieur de la mobilisation et de la résistance populaire, le lieutenant-général Bachir Maki Al-Bahi, a salué la déclaration du Conseil de sécurité et de défense publiée à l'issue de sa réunion tenue mercredi, la considérant comme une expression des aspirations du peuple soudanais à poursuivre la résistance afin de vaincre la milice rebelle des Forces de Soutien Rapide (FSR) et libérer le pays.

Lors d'une Conférence d'éclairissement organisée aujourd'hui par le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme à travers l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) à Port-Soudan, le général Al-Bahi a critiqué le silence de la communauté internationale face à l'agression que subit le pays appeléant à ne pas compter sur l'étranger pour résoudre les problèmes nationaux, soulignant que la solution réside dans l'unité du front intérieur derrière les Forces armées soudanaises et les forces de soutien dans cette guerre existentielle.

Il a affirmé que la résistance populaire constituera un appui solide aux forces armées et fera échouer toutes les conspirations visant l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, indiquant qu'elle représente le creuset de tous les fils du peuple soudanais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Adressé aux forces politiques alignées sur des agendas extérieurs, le général El-Bahi a déclaré : « Ceux qui appellent à l'arrêt de la guerre devraient d'abord appeler à l'arrêt de l'agression. »

Il a également retracé l'évolution de la résistance populaire depuis sa création, expliquant qu'elle est née comme une réaction naturelle à l'agression et aux violations commises par la milice rebelle des FSR contre le peuple et l'État soudanais.