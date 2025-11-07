Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 07 novembre 2025

revue de presse

Khaled El-Enany, premier Arabe et deuxième Africain à diriger l'UNESCO

La Conférence générale de l'UNESCO a élu M. Khaled El- Enany, égyptologue renommé, au poste de Directeur général de l'Organisation, annonce le communiqué de l'organisation rendu public ce 06 novembre 2025. Il a obtenu 172 voix sur 174 votants et succédera à Audrey Azoulay, en poste depuis 2017, à compter du 15 novembre 2025 pour un mandat de quatre ans.

Né en 1971, Khaled Ahmed El- Enany Ali Ezz est professeur d'égyptologie à l'Université d'Hélouan en Égypte, où il enseigne depuis plus de trente ans. Au cours de sa carrière académique, il a occupé plusieurs postes administratifs, notamment vice-doyen de la Faculté du Tourisme et de l'Hôtellerie, directeur du Centre d'apprentissage ouvert et chef du département des guides touristiques. Titulaire d'un doctorat en égyptologie de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 en France, il y a été également professeur invité à plusieurs reprises. (Source allAfrica)

Brésil : Les dirigeants du monde entier arrivent pour la Cop30

Des chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des dirigeants d'organisations internationales se sont donné rendez-vous dans la ville brésilienne de Belém, au cœur de l’Amazonie.

En prélude à la COP 30, les responsables tiendront une réunion les 6 et 7 novembre afin de discuter des enjeux et des engagements urgents liés au changement climatique.

Elle sera suivie par la 30e édition de la "Conférence des Parties" des Nations unies sur le climat, la COP30. Prévu du 10 au 22 novembre, l’évènement est hautement symbolique car il marque les 10 ans de l’accord de Paris. (Source Africanews)

Burkina : Adoption de la carte d’identité biométrique AES

Dans le sillage du Burkina faso qui vient d’adopter la carte d’identité, les États du Sahel poursuivent la mise en place de documents officiels biométriques communs.

Le Burkina Faso a adopté, jeudi, en Conseil des ministres, la Carte nationale d’identité biométrique AES, appelée à devenir le document officiel d’identification du pays dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Selon le ministre de la Sécurité, le Commissaire Mahamadou Sana, la carte vise à fournir un document d’identité moderne, sécurisé et interopérable avec les systèmes régionaux et internationaux. Elle concernera tout citoyen burkinabè âgé de cinq ans et plus et sera valable dix ans. Une période transitoire de cinq ans est prévue pour le retrait progressif des anciennes cartes. (Source Apanews)

L’Éthiopie accuse l’Érythrée de préparatifs militaires inquiétants pour la Corne de l’Afrique

Les relations entre l’Éthiopie et l’Érythrée, déjà marquées par des décennies de méfiance mutuelle, connaissent un nouveau regain de tensions. Addis-Abeba exprime des inquiétudes croissantes concernant ce qu’elle perçoit comme des mouvements militaires suspects le long de la frontière commune, ravivant les craintes d’une escalade dans cette région stratégique de la Corne de l’Afrique.

En Ethiopie, des sources proches du gouvernement, plusieurs indicateurs suggèrent une mobilisation inhabituelle du côté érythréen. Des observateurs locaux rapportent des déplacements de matériel militaire et un renforcement des positions défensives dans les zones frontalières, particulièrement dans les régions de Badme et Zalambessa, théâtres de violents affrontements lors de la guerre de 1998-2000. (Source Afrik.com)

Le FMI salue la “transparence” du Sénégal sur la “dette cachée” héritée de l’ancien pouvoir

Actus. En pleine négociation d’un nouveau programme financier, le Fonds monétaire international (FMI) a félicité, jeudi 06 novembre, le gouvernement sénégalais pour avoir révélé l’ampleur de la “dette cachée” laissée par l’ancien régime de Macky Sall. Malgré une situation budgétaire difficile, le Fonds juge l’économie “résiliente” et appelle à des réformes structurelles.

Le Sénégal, confronté à un déficit budgétaire avoisinant 14 % du PIB et à une dette publique et parapublique estimée à 132 % du PIB fin 2024, a été salué par le FMI pour son “engagement fort en faveur de la transparence”. Dans un communiqué publié jeudi à l’issue d’une mission à Dakar (22 octobre – 6 novembre), l’institution de Bretton Woods a souligné les “mesures concrètes” prises par les autorités pour “s’attaquer aux causes profondes de la dette cachée passée”. (Source Africa Radio)

En Côte d’Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo se retire des législatives, dénonçant un climat de répression

Damana Pickass, l’une des figures de l’opposition, a été arrêté jeudi pour « actes terroristes » en lien avec la présidentielle d’octobre remportée par le chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, élu pour un quatrième mandat.

A l’issue d’une réunion, jeudi 6 novembre, la formation politique de l’ancien président ivoirien et désormais opposant Laurent Gbagbo a décidé « de ne pas participer aux prochaines élections législatives », a-t-elle annoncé en soirée dans un communiqué.

Le Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI) invoque « deux raisons essentielles : les conditions d’élections crédibles ne sont pas réunies », et « l’environnement sociopolitique délétère ne s’y prête pas (répression, persécutions, harcèlement judiciaire) », alors qu’un responsable du parti a été inculpé dans la journée. (Source Le Monde Afrique)

Ile Maurice : Emmanuel Macron attendu au pays les 20 et 21 novembre

L'ambassade de France à Maurice a confirmé que la visite officielle du président français Emmanuel Macron se tiendra les 20 et 21 novembre, et non les 21 et 22 comme indiqué dans certains articles.

Le chef de l'État arrivera en début d'après-midi le 20 novembre et repartira vers midi le lendemain, avant de poursuivre sa route vers Johannesburg pour le sommet du G20, dans le cadre de sa tournée africaine qui inclura également une étape au Gabon.

Emmanuel Macron rencontrera le Premier ministre, Navin Ramgoolam, pour un entretien bilatéral axé sur la coopération régionale au sein de la Commission de l'océan Indien, les relations économiques entre Maurice et la France, ainsi que la question sensible de l'île Tromelin, administrée conjointement depuis l'accord signé en 2010. Le Premier ministre avait déjà abordé ce sujet avec le président français lors de sa visite à Paris en juin dernier, évoquant alors «beaucoup d'avancées» dans le dossier. (Source L’Express.mu)

Guinée: Le pays obtient sa première notation souveraine « B+ » par S&P

La République de Guinée a franchi une étape historique en obtenant, en septembre 2025, sa première notation souveraine « B+ » avec perspective stable attribuée par l'agence internationale Standard & Poor's (S&P). Selon un communiqué de presse, cette décision consacre les efforts de réformes, la solidité des fondamentaux macroéconomiques et le potentiel de croissance porté par le projet intégré Simandou.

Selon S&P, la Guinée présente des perspectives de croissance fortes, principalement tirées par le secteur minier. Le projet de minerai de fer de Simandou devrait propulser la croissance du PIB à une moyenne proche de 10 % entre 2026 et 2028. La discipline budgétaire accrue, la révision à la hausse du PIB nominal de 2024 (+50 %), et un déficit public projeté sous les 3 % du PIB sur la période 2025-2028 renforcent la crédibilité du pays sur les marchés financiers internationaux. (Source Lejecos)

Secteur pétrolier - L'Appo veut accélérer ses réformes au niveau continental

Les ministres des pays membres de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole (Appo), réunis le 4 novembre à Brazzaville, ont fixé le cap pour les prochains mois. Les échanges ont été dominés par la décision d'accélérer le lancement de la Banque africaine de l'énergie (AEB) et le renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation censées mener les réformes du marché intra-africain.

La capitale congolaise a accueilli la 48e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Appo, placée sous le haut patronage du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, et présidée par le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, également président en exercice de l'organisation. Les ministres présents, représentant 16 pays membres, ont réitéré leur engagement à mobiliser rapidement le capital initial de 500 millions de dollars américains exigé pour le lancement effectif de la banque AEB au cours de l'année 2026. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Nigeria : Le président américain Donald Trump renouvelle ses menaces d'intervention militaire

Alors que le Nigeria a réintégré la liste américaine des « pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse » dont il était sorti en 2021, Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris violemment à Abuja, mercredi 5 novembre.

Dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social, le président américain a réitéré ses menaces d'y intervenir militairement si le gouvernement n'agit pas rapidement pour prévenir les attaques des islamistes qui cibleraient principalement les chrétiens, selon le narratif américain. (Source RFI)